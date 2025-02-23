Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcılarla sıklıkla iletişimde oldukları bir yenilenebilir enerji yatırımı gündemi olduğunu belirterek, teknoloji, hizmetler ihracatı, yeşil teknolojiler ve yapay zeka dahil birçok sektörde yabancı yatırımcı ilgisinin canlılığını koruduğunu bildirdi.

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Dağlıoğlu, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Bridge Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisine yönelik son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin geçen yıl 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini anımsatan Dağlıoğlu, "Açıklanan öncü rakamlara göre, dünyada geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 8 daraldığına dair bir öngörü var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını yüzde 5,6 artırmış olması, aslında uluslararası yatırımcı ilgisinin pozitif olarak devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Teknolojinin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından odaklandıkları bir alan olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'de geçen yıl erken aşamadaki teknoloji şirketlerine bir milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve gelecek dönem için de gördükleri eğilimlerden birinin bu olduğunu ifade etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'de başarılı teknoloji girişimleri bulunduğunu ve bunların küresel ölçekte rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak özellikle bu şirketlere sermaye girişini teşvik etmek ve bu genç teknoloji girişimlerinin sermayeye erişimi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de kurulu birçok fon var ancak bir yandan da dünyadaki diğer teknoloji fonlarından da yatırım almaya çalışıyoruz. Londra'daki öncelikli amaçlarımızdan birisi de bu." diye konuştu.

- YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YAPAY ZEKA

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmelerle özellikle son 5 yılda tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığını, Türkiye'nin kendi coğrafyasında önemli bir merkez haline geldiğini dile getiren Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalarla, son 22 yıllık dönemde bir üretim merkezi olarak şekillenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Son dönemde de bu anlamda farklı aktörlerin, oyuncuların sanayi sektörü başta olmak üzere hizmetler ihracatını da kapsayarak Türkiye'de daha çok yatırım yaptığını gözlemliyoruz.

Tüm bunlara ekleyebileceğim bir diğer önemli perspektif de yeşil teknolojiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yakın zamanda yenilenebilir enerjide bazı ihaleleri oldu ve önümüzdeki döneme ilişkin çok net hedeflerin olduğu 2035 stratejisi kapsamında, yatırımcılarla sıklıkla iletişimde olduğumuz bir yenilenebilir enerji yatırımı gündemi var. Bizim gördüğümüz, önümüzdeki dönemde de yatırımcı ilgisini ve canlılığını koruyacak bu sektörler."

Dağlıoğlu, yapay zekanın da geçen yıl Türkiye'de işlem adedi olarak en çok yatırım çeken alanlardan biri olduğu bilgisini paylaştı.

Yapay zekanın kapsadığı birçok alanda yatırım yapıldığını dile getiren Dağlıoğlu, "Bu alandaki politikalar oldukça önemli. Yapay zekada daha çok yatırım çekme fırsatı olduğunu görüyoruz. Yatırımcıların ilgisi bu alanda da pozitif. Türkiye'de yapay zeka dahil diğer alanlarda da yatırımların süreceğini öngörüyoruz." dedi.

- ULUSLARARASI ŞİRKETLER TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINI GENİŞLETİYOR

Dağlıoğlu, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile olan anlaşması ve serbest ticaret anlaşmalarıyla farklı coğrafyalara ihracatını artırdığını belirterek, "Bu bağlamda Türkiye özellikle salgın sonrasında, birçok faktörün şekillendirdiği o küresel tedarik zincirindeki değişikliklerde önemli yatırımlar alan bir ülke oldu. Özellikle uluslararası veri tabanlarına da baktığımızda, Türkiye sanayi alanında, kendi rekabet coğrafyamızda, en çok yatırım projesi çeken ülke. Özellikle Türkiye'deki uluslararası şirketlerin de yine bizim rekabet coğrafyasında en çok genişleme yatırımlarını yaptığı bir ülkeyiz. Bu şirketler, hızla kapasite artırıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin tedarik sağlayan bir ülke olarak konumunu güçlendirdiğini anlatan Dağlıoğlu, bu durumun ihracat rakamlarına yansıdığını ve ülkenin ihracatının, dünyadaki artış hızının üzerinde büyüdüğünü ifade etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin olası korumacı ticaret politikaları karşısında çevik kalabileceğini ve pozitif ayrışarak uzun vadeli serüvenini sürdüreceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

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