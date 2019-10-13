Türkiye’deki yatırım ortamına tam not

Avrupa Ekonomik Senatosu’ndan (EES) üst düzey bir heyet yatırım ortamını görmek için İstanbul’da bir dizi görüşme yaptı. Senatörlerden oluşan heyet Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Birliği (AB) Çalışma Grubu üyeleri ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Ingo Friedrich, çok yoğun ve heyecan verici görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Friedrich, Türk hükümetinin güvenli yatırım ortamını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

AYNI AVRUPA GİBİ

Kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine ‘Türkiye’ye yatırım yapılabilir’ notu veren Friedrich, İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmeler çerçevesinde yetkililere ‘Yatırımcılar için karı geri almanın mümkün olup olmadığını ve vergilendirmenin nasıl olduğunu’ sorduğunu belirterek, “Cevap oldukça açıktı. Almanya’nın ve Avrupalı firmaların Türkiye’deki yatırımlarının güvenliği sağlanmış durumda ve bu yatırımcılara Türk vatandaşı gibi davranılıyor. Burada Avrupalı yatırımcılar için güzel bir mesaj var. Avrupalı yatırımcılar, Avrupa’nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye’de yatırım yapmaya karar verebilirler” diye konuştu.

TÜRKİYE GÜVENLİ

Türkiye’deki yatırım şartlarının Avrupa’daki şartlara çok benzer olduğuna dikkati çeken Friedrich, “Burası Siemens ve diğer büyük şirketlerin yatırımları için bir hub durumunda. Avrupa’daki firmalar Türkiye’de güvende olduklarını bilmeliler” yorumunda bulundu. Avrupa Ekonomik Senatosu olarak İstanbul’a gerçekleştirdikleri ziyaretin ilk amacının “Türkiye’nin gelişimini hissetmek” olduğunu belirten Friedrich “İstanbul’da kalmak bile bir ziyaret sebebi. İstanbul’a geldiğinizde çok büyük ve etkileyici bir Avrupa şehrinde olduğunuzu hissediyorsunuz.

Ziyaretimizin bir diğer sebebi ise Türkiye ekonomisindeki gerçek durumu öğrenmekti. 2000’den bu yana ülkenin gelişimi, Türkiye’yi nasıl ileriye götürebiliriz, sorunlar neler… Ziyaret sayesinde, öncesinde sahip olduğumdan ve tahmin ettiğimden daha fazla bilgi edindim. Avrupalılar olarak Türkiye’nin desteklenmesi gereken önemli partner olduğunu öğrendik.”