Türkiye'deki zincir marketler örnek alın! İndirimde anlaştılar

Market zincirleri, artan hayat pahalılığı karşısında fiyat indirimine gitmek için anlaştı. Ama bizde değil İngiltere'de! Ülkede enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerden Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulayacağını duyurdu.

Yapılan indirim akıllara "zamda anlaşan" Türkiye'deki zincir marketlerin tutumunu getirdi. İngiliz Asda 100 temel ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar düşük tutulabilmek 73 milyon sterlin harcayacak. İndirim taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsayacak. Morissons ise içerisinde tavuk, sosis, mısır gevreği, un, ekmek gibi temel besin ürünlerinin olduğu toplam 500 üründe fiyat indirimi yaptı. Morissions'ın CEO'su David Potts "Müşterilerimizin finansal baskı altında olduğunun farkındayız. Üüstümüze düşeni yapacağız" dedi. Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ise en çok tercih edilen 150 üründe fiyat indirimine gittiklerini duyurdu. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, ülkede 1 milyon tüketici son dönemde artan fiyatlar nedeniyle daha çok indirimli ürün satışlarıyla bilinen Aldi ve Lidl'dan alışveriş yapmaya başladı. Ülkede yağ fiyatları ise yüzde 10 yükseldi. Ülkede gıda bankasına yapılan başvurular da 67 binden 2,5 milyona çıktı.

ONLAR İNDİRİMDE, BİZİMKİLER ZAMDA GÖNÜLLÜ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz marketler indirimde anlaşırken Türk market zincirlerinin tutumu tam tersi oldu.

İşte bizim marketlerin geçmiş uygulamalarından bazıları:

Ortak fiyat belirlemek için anlaştılar. Bu durum ortaya çıkınca da Rekabet Kurulu'ndan 2.7 milyar lira ceza aldılar.

Ayçiçek yağında olduğu gibi fiyatları yükseltmek için stokçuluk yaptılar.

Kendi ürettikleri ürünün gramajlarını düşürüp "zam yapmıyoruz" algısı yaptılar.

Devlet iki kez KDV indirimi yaptı. KDV indirimini duyar duymaz önce zam yapıp sonra fiyat indirdiler. İndirimi de bire bir yansıtmadılar.