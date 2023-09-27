Ýl genelindeki mermer iþleme merkezlerinden, Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleþik Arap Emirlikleri ve Birleþik Krallýk baþta olmak üzere 120 ülkeye ürün gönderiliyor.

Ýscehisar Mermerciler Derneði Baþkaný Muharrem Çakmak, AA muhabirine, mermer ihracatýnda geçen yýla göre yavaþlama olduðunu söyledi.

Hem blok mermerde hem de iþlenmiþ ürünlerin ihracatýnda düþüþ olduðunu dile getiren Çakmak, "Afyonkarahisar mermer ihracatýnda 2022 yýlýna göre 2023 yýlýnda bir düþüþ var. 2022 yýlýnýn 8 ayýndaki ihracat 160 milyon dolar civarlarýnda. 2023'e baktýðýmýzda 138 milyon dolar civarlarýnda ihracat var." dedi.

Blok mermerde birinci pazarýn Çin olduðunu belirten Çakmak, þöyle devam etti:

"Ýkinci pazarý da Hindistan, ham madde blok olarak. Yurt dýþýndan gelenler oluyor mermere bakmak için. Yeni pazar arayýþlarý var. Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði, Ege Ýhracatçýlar Birliði yeni pazar araþtýrmasý için alým heyetlerini ülkeye getiriyorlar, ülkedeki doðal taþlarýn tanýtýmýný yapýyorlar. Ýscehisar mermerin baþkenti. Ýscehisar'a Türkiye'nin dört bir yerinden ham madde blok geliyor. Afyonkarahisar'daki ve Ýscehisar'daki fabrikalar Türkiye'de üretilen her türlü taþý þu anda getirip iþlemekteler."

- "TÜRKÝYE'DEKÝ EN BÜYÜK MERMER KÜMELENMESÝNÝN OLDUÐU YER ÝSCEHÝSAR'DIR"

Çakmak, "Biz 'mermerin baþkenti' derken de boþa demiyoruz Türkiye'deki en büyük mermer kümelenmesinin olduðu yer Ýscehisar'dýr. Türkiye'deki mermer ve doðal taþ ihracatýnýn en çok yapýldýðý il ve ilçe yine Afyonkarahisar ve Ýscehisar." ifadesini kullandý.

Mermer ihracatýnýn yaklaþýk yüzde 13'ünün Afyonkarahisar'dan yapýldýðýný söyleyen Çakmak, þunlarý kaydetti:

"El sanatlarý ürünleri de yapýlýyor. Fýskiye, þömine, vazo gibi hediyelik eþya ürünleri de yapýlýyor. Bunlarýn yaný sýra bir de sanatsal ürünler var. Yurt dýþýndaki projelerde kullanýlan sanatsal ürünler de burada üretiliyor. Aðýrlýklý olarak iþlenmiþ ürünler Amerika'ya gidiyor. Ýlçeye baðlý Karaaðaç ve Çalýþlar köylerinde el becerisi olan küçük esnaf, sektörün alt ürünlerini üretiyor. Hem istihdama katkýlarý oluyor hem de sektöre destek vermiþ oluyor."