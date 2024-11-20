Türkiye'den 16 yerli girişimle Finlandiya'ya çıkarma

Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Slush, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

İki gün sürecek etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde katılan 16 yerli girişim, Türkiye'nin güçlü teknoloji ekosistemini temsil eden yenilikçi ürün ve çözümlerini uluslararası yatırımcılara anlatma fırsatı bulacak.

Küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve teknoloji girişimlerinin katıldığı etkinlikte startuplar ve Türkiye girişimcilik ekosisteminden önde gelen paydaşlar "teknolojik yetkinliklerini ve dinamik girişimcilik ekosistemini" uluslararası yatırımcılara tanıtacak.

- TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN "DÜNYANIN BAĞLANTI NOKTASI"

Stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, güçlü altyapısı ve giderek büyüyen teknoloji sektörü ile dünya çapında dikkat çekmeye devam eden Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında 1,3 milyardan fazla tüketici ve 30,2 trilyon dolarlık bir pazar sağlayarak yatırımcılar için eşsiz bir bağlantı noktası oluşturuyor.

Slush 2024'te de Türkiye'nin, fintek, yapay zeka, oyun teknolojileri, görüntü tanıma, pazarlama analitiği ve sağlık gibi yenilikçi sektörlerdeki yatırım potansiyelinin altı çizilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin fintek ve diğer teknoloji alanlarındaki rekabetçi konumuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapma hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını uluslararası platformlarda anlatıyoruz. Son dönemde ülkemizin bölgedeki ve dünyadaki gördüğü ilgiden ilhamla hayata geçirdiğimiz Nexus of the World (Dünyanın Bağlantı Noktası) kampanyası kapsamında iletişim ve tanıtma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye özellikle, fintek, oyun teknolojileri, yapay zeka, görüntü tanıma, pazarlama analitiği ve sağlık gibi yüksek katma değerli sektörlerde sunduğu yenilikçe fırsatlarla yatırımcılara benzersiz bir ortam sunuyor."

Slush 2024'ün, Türkiye'nin teknolojik yetkinliklerini ve dinamik girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırımcılara tanıtmak için önemli bir platform olduğunu belirten Polat, "Slush 2024'te Türkiye'nin teknoloji altyapı, genç, yetenekli ve yatırım dostu düzenlemelerle desteklenen gelişmiş iş ortamı öne çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Polat, Türkiye'nin Slush'taki varlığının artarak devam etmesinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Türk girişimcilerin küresel pazarlarda ölçeklenmesi ve başarılı olması için verdiği desteği pekiştirdiğini de dile getirdi.

- TÜRKİYE'NİN FİNTEK EKOSİSTEMİNE ODAKLANAN YAN ETKİNLİK: "TÜRKİYE'S FİNTECH ECOSYSTEM: THE NEXUS OF INNOVATİON"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Slush 2024 kapsamında Türkiye'nin fintek ekosistemini tanıtan özel bir yan etkinlik de düzenleyecek.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'nin iyi düzenlenmiş bankacılık sistemi ve güçlü dijital altyapısının sunduğu yatırım olanaklarını uluslararası katılımcılara sunacak.

Etkinlik, Türkiye fintek sektöründen öncü girişimcileri ve sektör liderlerini bir araya getirerek, sektördeki yenilikçi çözümler ve fırsatlar hakkında bilgi paylaşımı sağlayacak.

Etkinlikte, ScaleX Ventures Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı moderatörlüğünde Figopara Üst Yöneticisi (CEO) Koray Gültekin Bahar, Colendi Kurucu Ortağı Mihriban Ersin ve Turkish Airlines Financial Technologies CTO'su Eyüp Yürüsoy gibi sektör liderleri konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, Türkiye'nin fintek alanında sağladığı rekabet avantajları, destekleyici, düzenleyici çerçeve ve teknolojik altyapı gibi faktörler masaya yatırılacak.

- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONU İLE TÜRKİYE YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi çerçevesinde dijital dönüşüm, yeşil teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda, teknoloji odaklı ve çevreye duyarlı yatırımlar teşvik edilerek, dijitalleşen dünyaya uyum sağlayan bir yatırım ortamı oluşturuluyor.

Slush 2024'e katılan Türk girişimciler de dijital çözümler ve sürdürülebilirlik temelli inovasyonlarıyla yatırımcıların bu alanlardaki ilgisine yanıt veriyor.

Türkiye, daha önceki Slush etkinliklerine katılımı sırasında uluslararası yatırımcılarla önemli işbirliği fırsatları yakaladı.

Bu yıl da Slush 2024'te Türkiye, dünya çapında yatırımcıların dikkatini çekecek yenilikçi çözümlerle katılım sağlıyor. Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlü yanları ve fırsatlarla dolu yatırım ortamı, yatırımcılarla kurulacak yeni işbirliklerine ve ülkenin küresel yatırım merkezi olma vizyonunun daha da pekişmesine olanak tanıyacak.

- SLUSH 2024

Teknoloji ve girişim sermayesi etkinliklerinden Slush 2024, dünyanın 100'den fazla ülkesinden ünlü girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji meraklılarını Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya getirecek.

Avrupa'nın önde gelen startup konferanslarından biri olan Slush 2024'e bu yıl 100'den fazla ülkeden 3 bin 300'den fazla yatırımcı, 5 bin 500 girişimci ve 13 bini aşkın teknoloji meraklısının katılması bekleniyor.

Bugün başlayan ve 2 gün etkinlikte, 20 binden fazla toplantı ve 300'den fazla yan oturum gerçekleştirilecek. Etkinliği, 250'den fazla medya mensubu izleyecek.

Etkinlikte, dijital finansal hizmetler, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, oyun teknolojileri, görüntü tanıma, pazarlama analitiği, sanal gerçeklik, dijital sağlık hizmetleri ve akıllı tıbbi cihazlar gibi yenilikleri sergileyen startuplar, potansiyel yatırımcılarla görüşecek ve uluslararası pazardaki görünürlüklerini artıracak.

Prestij ve katılımcıların niteliği açısından Avrupa'daki etkinlikler arasında özel bir öneme sahip olan Slush 2024'te, Türkiye'den Brezilya'ya kadar birçok ülke kuracakları pavilyonlar ve stantlarla startup ekosistemlerini yurt dışında tanıtacak ve uluslararası yatırımcıları ülke ekosistemine yatırım yapmaya teşvik edecek.

Son yıllarda en fazla finansmanı toplayarak hızlı büyüyen startupların, ticari faaliyetlerinde dijital teknolojiye odaklanması dikkati çekerken, hızlı büyüyen girişimcilik, küresel sorunların çözümünde önemli bir faktör haline geliyor.

Küresel startup ekosisteminde, döngüsel ekonomi, yapay zeka ve verimlilik, çevre düzenleme, ulaşım sisteminin elektrifikasyonu ve sağlık teknolojisi gibi alanlarda çözümler aranıyor.

Öte yandan, Slush 2024, dünyada startuplar için şirketlerin kurulma biçimini önemli ölçüde yeniden tanımlayan kısıtlı finansman ve ekonomik belirsizliğin damgasını vurduğu zorlu bir dönemde gerçekleşecek.