02 Temmuz 2020 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 08:21

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde Türkiye’nin 17 yıllık tarımsal büyümesi de masaya yatırıldı. Teklifin sahibi Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un verdiği bilgiler, muhalefetin Türkiye tarımsal üretim sektörünün büyümediği iddialarına da yanıt oldu. Akşam'ın haberine göre, Yavuz şu bilgileri paylaştı:

7.5 KAT YÜKSELDİ

“Türkiye’de tarım 2003 -2019 döneminde, yıllık ortalama yüzde 2.8 büyüdü. 2019 büyümesi ise yüzde 3.3. 2002’de 37 milyar TL olan tarımsal hasılamız, 7.5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar TL’ye yükseldi. 2002 yılında 3.7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 milyar dolara yükseldi; tarım alanında dış ticaret fazlası 5.3 milyar dolar olan Türkiye, 193 ülkeye 1.827 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor.”

AVRUPA’DA LİDERİZ

“Ülkelerin yükselişi, çöküşü de tarımla başlıyor” diyen Yavuz, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın deyimidir, çok doğrudur. Güçlü Türkiye’nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamalıyız. Tarımda şu anda Avrupa’nın lideri konumundayız.”