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Ekonomi

Türkiye'den 2 ülkeye elektrik yardımı! İnceleme için heyet gönderilecek

Enerji altyapısında inceleme yapılması için Suriye'ye heyet göndereceklerini açıklayan Bakan Bayraktar, Lübnan Başbakanı Mikati'nin de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini aktararak 'Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir' dedi.

DHA24 Aralık 2024 Salı 12:33 - Güncelleme:
Türkiye'den 2 ülkeye elektrik yardımı! İnceleme için heyet gönderilecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Enerji Bakanlığı'ndan bir heyet, en yakın zamanda Suriye'ye gidecek. Elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun, elektrik; bunun sağlanması için formül üretilecek" dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini aktaran Bayraktar, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" diye konuştu.

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