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Ekonomi

Türkiye'den 300 metrelik dev doğal gaz gemisi adımı! Bölgede 15-20 yıl kalacak

Enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak 300 metre boyunda, 58 metre genişliğinde yüzer gaz işletme platform gemisi aldı. Dev doğal gaz işleme gemisi, 5 milyon hane halkına yetecek doğal gaz üretecek. Bölgede 15-20 yıl kalacak gemi önümüzdeki hafta Türkiye'ye doğru yola çıkıyor.

21 Temmuz 2024 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Türkiye'den 300 metrelik dev doğal gaz gemisi adımı! Bölgede 15-20 yıl kalacak
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KKTC ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak 300 metre boyunda, 58 metre genişliğinde yüzer gaz işletme platform gemisi alındığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YENİ DOĞAL GAZ GEMİSİ GELİYOR

GKRY ve Yunanistan'ın Rum kesimindeki deniz üssü planına ilişkin soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara." dedi.

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