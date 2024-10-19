Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 21-25 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirilecek heyet ziyaretinin, iki ülkece belirlenen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli rol oynaması öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dubai'de tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli ticaret heyeti programı düzenleyecek.

BAE'li iş insanlarıyla görüşmelerin yapılacağı 5 günlük programla, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması, Türk firmalarının yeni işbirlikleri tesis etmeleri, pazar araştırması yapmaları, yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri amaçlanıyor.

- ANLAŞMALAR İKİLİ TİCARETE KATKI SAĞLIYOR

Taraflar arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için başlatılan yoğun diplomasi trafiği devam ederken, sıklaşan üst düzey resmi ziyaretler ve ticaret heyetlerinin temasları ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynuyor.

Bu ziyaretlerde imzalanan ekonomik ve ticari anlaşmalar, bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu anlaşmalardan geçen yıl imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla, ilişkilerde yeni dönemin temelleri atıldı. Bu anlaşmayla yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişiminden yatırım süreçlerinin kolaylaştırılmasına kadar birçok alanda ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Son yıllarda savunma sanayisinden teknolojiye, ticaretten kara ve deniz taşımacılığına kadar çeşitli konularda imzalanan diğer anlaşmalar da ikili ticaretin gelişmesine katkı sunuyor.

- TÜRKİYE, BAE'YE GEÇEN YIL 8,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 63,2 artışla 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde BAE'den yapılan dış alım ise 11,5 milyar dolar oldu. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 106,7 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye bu yılın 9 ayında ise BAE'ye 5,6 milyar dolarlık dış satım yaparken, bu ülkeden 4,3 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylece anılan dönemde 1,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi.

Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

- İKİLİ TİCARETTE "ALTIN" İLK SIRADA

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatında geçen yıl altın 3 milyar dolarla (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) ilk sırada yer aldı. Bunu 2,2 milyar dolarla mücevherci eşyası ve aksamı, 305,1 milyon dolarla petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar takip etti.

Bu ülkeden yapılan ithalatta ise ilk sırada 9,6 milyar dolarla yine altın yer aldı. BAE'den en fazla alınan diğer ürünler ise 921,5 milyon dolarla mücevherci eşyası ve aksamı ve 248,9 milyon dolarla işlenmemiş alüminyum oldu.

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