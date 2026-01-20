İSTANBUL 7°C / 1°C
Türkiye'den AB ülkesinde rekor: Tüm zamanların en yüksek ihracatına imza atıldı

Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı 2025'te 12,4 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

20 Ocak 2026 Salı 12:53
ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikaları geçen sene küresel tedarik zincirlerini riske atarken, Avrupa'nın stratejik anlamda yakın ülkelerden tedarik sağlaması Türkiye'yi ön plana çıkartıyor.

Geçen yıl AB'ye ihracatı artan Türkiye, kıtanın önde gelen ülkelerinden İtalya ile ticari ilişkilerini güçlendirmesi bu alanda yeni bir rekor getirdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK YILLIK İHRACATINA İMZA ATILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracat geçen yıl 2024'e göre yüzde 3 artarak 12,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza atıldı.

Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4,5 olan İtalya, 2025'te en fazla dış satım yapılan 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 19,8 milyar dolarla Almanya, 14,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13,2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

EN YÜKSEK İHRACAT 3,3 MİLYAR DOLARLA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEN

İhracat yapan sektörler baz alındığında geçen yıl Türkiye'den en çok satış yapan sektör 3,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Onu 1,7 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla çelik, 1 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller, 733,3 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

Elektrik ve elektronik sektörü 707,4 milyon dolarlık, makine ve aksamları 575,9 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 306,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Değer bazında en fazla ihracat artışı 220 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı. Onu 179,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 105,7 milyon dolarla makine ve aksamları, 55,5 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 50,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

İSTANBUL'DAN 4,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'nin ihracattaki lider kenti İstanbul'un İtalya'ya dış satımı 2025 yılında 4,4 milyar olarak kayıtlara geçti. Onu 1,6 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa, 764,5 milyon dolarla İzmir ve 510,2 milyon dolarla Ankara izledi.

TİM verilerine göre, 2025 yılında İtalya'ya en fazla ihracat yapan sektörler şöyle:


1 OCAK - 31 ARALıK

SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi3.440.869,623.294.533,73-4,30
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.481.424,621.660.722,7712,10
Çelik1.106.519,081.126.672,421,80
Demir ve Demir Dışı Metaller800.640,281.020.631,0327,50
Tekstil ve Hammaddeleri739.279,29733.304,42-0,80
Elektrik ve Elektronik657.004,39707.384,687,70
Hazırgiyim ve Konfeksiyon604.210,68587.164,47-2,80
Makine ve Aksamları470.210,40575.896,5822,50
Fındık ve Mamulleri490.533,10433.356,00-11,70
İklimlendirme Sanayii325.499,29368.114,7313,10

