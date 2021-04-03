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Ekonomi

Türkiye'den ABD rekoru

Türkiye'nin, ihracatta 2020-2021 dönemi için belirlediği 17 hedef ülke arasında yer alan ABD ile ticari ilişkileri artarak devam ediyor. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 11:08 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:08
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Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 36 artışla 2,7 milyar dolara ulaşırken, bu tutar "bu dönemde gerçekleştirilen en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin, ihracatta 2020-2021 dönemi için belirlediği 17 hedef ülke arasında yer alan ABD ile ticari ilişkileri artarak devam ediyor.

Hafta içinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai arasında görüşme yapılmış, Pekcan, görüşmede ikili ticari ilişkilerde gündemdeki pek çok konuda birlikte çalışmaya yönelik yapıcı bir zeminde hareket etmeye karar verdiklerini ifade etmişti.

ABD'nin Türkiye'nin önem verdiği stratejik bir pazar olduğunu vurgulayan Pekcan, ABD'li muhataplarla yakın bir iş birliği halinde çalışarak, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileri noktalara taşıyacaklarını belirtmişti.

- ABD'YE İHRACAT ARTIYOR

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en güçlü ekonomisi konumundaki ABD'ye yapılan ihracat bu dönemde yıllık bazda yüzde 36 artarak 2 milyar 705 milyon 435 bin dolar oldu. Bu tutar ABD'ye bu dönemde gerçekleştirilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye mart ayında yapılan dış satım da 2020'nin aynı ayına göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar doları aştı.

Öte yandan, ABD, ocak-mart döneminde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 3'üncü ülke konumuna geldi. Söz konusu sıralamada ülke, geçen yılın ilk çeyreğinde 4'üncü, 2019'da ise 5'inci basamaktaydı.

- ABD'NİN TÜRK GEMİ VE YATLARINA TALEBİ 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Sektörler bazında incelendiğinde, ocak-mart döneminde Türkiye'nin ABD'ye en çok ihracat gerçekleştirdiği alan "otomotiv" oldu.

Bu sektörden ABD'ye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükselerek 308,3 milyon dolara ulaştı. Otomotivi 284 milyon dolarla halı, 280,2 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi, 252,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 196,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Söz konusu dönemde, ABD'ye dış satımın oran bazındaki artışında ise ilk sırada, ihracatı 2 kattan fazla artan "gemi ve yat" sektörü yer aldı. Bu sektörün ABD'ye ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 218,4 artarak 20,9 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde, Türk ihracatçılarının ABD'ye mücevher ihracatı yüzde 168,4, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 125,3, süs bitkileri ihracatı yüzde 123,7 ve diğer sanayi ürünleri ihracatı yüzde 75,3 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde ABD'ye 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken, yıllık bazda bunların yalnızca 4'ünde düşüş oldu. İhracatı oran bazında en fazla azalan sektör yüzde 34,3 ile tütün olurken, düşüş kaydedilen diğer sektörler fındık, zeytin ve zeytin yağı ile deri ve deri mamulleri oldu.

Ocak-mart 2021 döneminde Türkiye'nin ABD'ye ihracat verileri şöyle (bin dolar):



Ocak-Mart

Sektör20202021Değişim (%)
1Otomotiv endüstrisi265.315308.306,616,2
2Halı189.497,9284.026,549,9
3Savunma ve havacılık sanayii197.457,6280.246,241,9
4Kimyevi maddeler ve mamulleri164.374252.95453,9
5Hazır giyim ve konfeksiyon144.169,2196.708,936,4
6Mücevher53.487,5143.566,2168,4
7Demir ve demir dışı metaller97.489,7139.759,243,4
8Çimento102.064,7130.372,627,7
9Madencilik ürünleri84.171,6127.089,951
10Makine ve aksamları101.252,1125.524,224
11Tekstil ve ham maddeleri83.895,8119.934,643
12Çelik107.472,1116.143,88,1
13Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar94.317,6109.596,616,2
14Elektrik elektronik73.082,791.627,125,4
15Mobilya, kağıt ve orman ürünleri43.833,876.131,273,7
16Meyve sebze mamulleri48.226,255.994,116,1
17İklimlendirme sanayii26.731,732.032,819,8
18Kuru meyve ve mamulleri23.530,127.300,116
19Tütün31.96020.990,2-34,3
20Gemi ve yat6.56120.888,2218,4
21Su ürünleri ve hayvansal mamuller12.527,914.430,615,2
22Zeytin ve zeytinyağı14.506,910.989,3-24,2
23Deri ve deri mamulleri10.210,18.722,4-14,6
24Fındık ve mamulleri11.146,38.142,7-26,9
25Yaş meyve ve sebze1.045,32.354,7125,3
26Diğer sanayi ürünleri536,8940,875,3
27Süs bitkileri ve mamulleri295,5661123,7

TOPLAM1.989.159,42.705.434,636

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