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Ekonomi

Türkiye'den AB'ye ''not ediyoruz'' mesajı: Herhangi bir şarta bağlanmamalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonunun 'AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu' başlıklı raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, 'Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır.' diye konuştu.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Türkiye'den AB'ye ''not ediyoruz'' mesajı: Herhangi bir şarta bağlanmamalı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız." dedi.

Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat, AB Komisyonunun "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin hazırladıkları raporun, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı sağlanan ilerlemeyi tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.

Bolat, "Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır." diye konuştu.

- "BEKLENTİMİZ RAPORUN SONUÇLARININ LİDERLER ZİRVESİNİN KARARLARINA YANSITILMASI"

Geçen yazdan bu yana AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun ve yapıcı bir diyalog yürüttüklerini anlatan Bolat, "Bu doğrultuda uzun soluklu ticari sorunların çözümünde kararlı adımlar attık. Bu diyaloğumuzun çıktılarının bir kısmının ve Türkiye tarafından atılan adımların bazılarının rapora yansıtılmış olmasını pozitif değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, "Beklentimiz raporun sonuçlarının ve tavsiyelerinin aralık ayı ortasında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız." diyen Bolat, söz konusu önerilerin, Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifiyle uyumlu olması ve değer zincirlerinin yeşil ve dijital ikiz dönüşümüne katkı sağlamasını ümit ettiğini aktardı.

Bolat, AB Komisyonunun dün açıkladığı raporun "ekonomik güvenliğimizi ve dayanıklılığımızı artıracak şekilde Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde somut ilerleme kaydedilmesine zemin teşkil etmesini" umduğunu ifade etti.

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