Bayraktar, Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, etrafı adeta ateş çemberi olan Türkiye'nin çok badireler atlattığını söyledi.

Ülke olarak çok güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Onun için de AK Parti'nin çok güçlü olması, bir ve birlikte olması lazım. Aramıza hiçbir ayrı gayrının girmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Enerji konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, "Hedefimiz, Kızılelmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmaktır. Biz bu uğurda büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin günde 1 milyon varil petrole, 140 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı var, her gün 1 milyar kilovatsaat elektrik üretmemiz lazım." diye konuştu.

- "SOMALİ'NİN DERİN DENİZLERİNDE PETROL ARIYORUZ"

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Mavi Vatan'ın ötesine geçtiğini, Somali'nin açık denizlerinde petrol ve doğal gaz arayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bundan çok kısa bir süre önce ekim ayında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi Cumhurbaşkanı'mızla Somali'ye yolcu ettik. 20 gün içerisinde gemi Somali'ye ulaştı, çok büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Dünya sırtını Somali'ye döndü, Somali'nin o mazlum, ezilmiş, zor durumdaki halkına bir kişi, bir ülke sahip çıktı. O lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dı, o ülke de Türkiye'ydi. Somali insanı 2011'i unutmadı ve biz oraya 13 yıl sonra inşallah Somali'nin adeta kaderini değiştirme potansiyeli olan petrol araması için Oruç Reis gemimizi gönderdik. Allah'a hamd ediyorum bu faaliyetleri yapabilecek bir Türkiye haline geldiğimiz için. Birilerinin hayallerinin bile yetişmediği bir süreçten bahsediyoruz. Oruç Reis gemimiz, tasarımından yapımına kadar Türk tersanelerinde yapılmış, 2012 yılında karar alınmış, 2017'de bitirilmiş her şeyiyle bize ait bir gemi. O gemide bizim çocuklarımız, Sivas'ın çocukları çalışıyor ve inşallah Somali'nin derin denizlerinde petrol arıyoruz."

Bayraktar, 2025 yılının müjdeler yılı olmasını temenni ederek, "İnşallah Somali'de, Gabar'da yurdumuzun diğer yerlerinde, Karadeniz'de bu aramalarımızdan yeni müjdeler yılı olur. Biz bu hayaller peşinde koşarken, hayalleri gerçeğe dönüştürürken biliyorsunuz birileri Mavi Vatan'a, 'Mavi Vatan masalı' diyor. Duydunuz mu bunu? Mavi Vatan onlara göre masal, bize göre Türk denizciliğinin destanı diyoruz. Mavi Vatan'da biz Allah'ın izniyle destan yazmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "70 YILLIK RÜYAMIZ MERSİN AKKUYU NGS'DE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Türkiye'nin nükleer enerji konusunda da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, "Türkiye'nin bir başka büyük projesi var. Türkiye'nin bir başka büyük hayali, 70 yıllık rüyası var. Türkiye 70 yıldır nükleer enerjiden elektrik üretmeye, nükleer enerji santraline sahip olmaya çalışıyor." dedi.

Bayraktar, 1950'lerden merhum Menderes'ten beri Türkiye'deki birçok hükümetin nükleer ile alakalı projeleri geliştirmeye gayret ettiğini dile getirerek, "Hiçbiri türlü sebeplerle maalesef muvaffak olamadı. En önemli sebep aslında bütün bu projelerin arkasındaki yegane unsur, güçlü siyasi irade ve milletin bize desteği. Bunlar olduğu için bu projeler hayata geçiyor, inşallah 70 yıllık rüyamız Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gerçeğe dönüşüyor." diye konuştu.

- "MİLLETİMİZ MUHALEFETİ 22 YILDIR KADRO DIŞI BIRAKTI"

Muhalefetin nükleer enerji konusundaki eleştirilerine de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Mecliste muhalefet bütçe tartışmalarında dedi ki dünyadaki gelişmiş ülkelerin hepsi nükleere sırtını dönüyormuş. Tam tersi o gelişmiş ülkeler, 1 sene önce 25 ülke bir deklarasyon imzalayarak, 'Biz nükleer enerjiyi 2050 yılında bugünkü kapasitesinin 3 katına çıkartacağız' dediler. Ya bunlar gelişmiş ülke değil ya da muhalefet işi hiç anlamamış. Zaten muhalefetin bu işi anlamak gibi derdi de kapasitesi de yok ama farkında değiller. 22 yıldır milletimiz onları adeta kadro dışı bıraktı. Sadece kırmızı kart göstermedi, kadro dışı bıraktı. Akkuyu NGS'de 30 binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. İnşallah hedefimiz 2025 yılında Akkuyu'dan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinden elektriği üretmesi. Türkiye Akkuyu'yu devreye aldığında 2028 yılında ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 10'unu nükleer enerjiden karşılamış olacak."

Bayraktar, Türkiye'nin evlerde kullandığı enerjinin tamamını güneş ve rüzgardan üretir hale geldiğini, 60 milyar kilovatsaat enerjiyi sadece rüzgardan ve güneşten ürettiklerini dile getirdi.

Suriye konusunda Türkiye'nin 2011 sonrasında başlayan süreçte çok eleştiriler aldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte başından sonuna kadar son derece İslami ve insani bir duruş sergilediğini ifade etti.

Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan insanlarla alakalı çok büyük siyasi riskler aldıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız başından sonuna kadar son derece insani, İslami ve medeni bir duruş sergiledi. Biz de onun arkasında olduk. Türkiye komşusunun evi yangın yerine dönmüşken, yıkılmışken o insanlara sahip çıktı. Şimdi 10 yıllarca süren Baas rejimi yıkıldı, 13 yıllık iç savaş sona erdi. Yeni bir idare işin başına geçti. Tüm komşularımızın ekonomik ve siyasi istikrara sahip olması Türkiye'nin güvenliği için önemli. Yani Irak, Suriye ne kadar siyasi ve ekonomik istikrara sahip olursa Türkiye için o kadar iyi olur. Terör örgütleri o coğrafyalarda cirit atamazlar. O ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası bu açıdan, Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Onun için biz meseleye sırtımızı dönemeyiz."

- "SURİYE'NİN TEKRAR AYAĞA KALKMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, 13 yıllık savaştan çıkmış Suriye'nin birçok şeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Biz bu anlamda Suriye'nin tekrar ayağa kalkması ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin tekrar evlerine, yuvalarına, memleketlerine dönebilmeleri için oranın tekrar imarı noktasında üzerimize düşeni inşallah yapacağız." dedi.

Bayraktar, bunları yaparken uluslararası finansmandan, Suriye'nin kendi kaynaklarından ve ekonomik değerlerinden faydalanacaklarını ifade etti.

Bakanlık olarak bir heyeti Şam'a gönderdiklerini belirten Bayraktar, amaçlarının Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak olduğunu anlattı.