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Ekonomi

Türkiye'den Almanya'ya 'hazırız' mesajı: Üzerimize düşeni yapacağız

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya gelen ATO Başkanı Baran'ı Türkiye'nin Almanya ile olan 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi için üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Sorg ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine bizzat katkıda bulunacağına dair söz verdiğini belirtti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
Türkiye'den Almanya'ya 'hazırız' mesajı: Üzerimize düşeni yapacağız
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ziyaretteki konuşmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden olan Almanya'nın Türkiye'nin de en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara yaklaştığını bildiren Baran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile bir araya geldiğinde iş dünyamıza 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi gösterdi. Biz, bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- "VİZE KONUSU, TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDİYOR"

Baran, iki ülkenin karşılıklı yatırımları bulunduğuna ve bu durumun istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirketin yatırımı 13 milyar dolara yaklaşıyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 2024'ün "Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı" olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli insanların şekillendirdiğine işaret etti. Baran, Türkiye'de, otomobilin de aralarında bulunduğu, Alman markalı ürünlerin sıklıkla tercih edildiğini ifade etti.

Almanya ile Türkiye arasında başka ülkelerle olmayan farklı bir yakınlık bulunduğunu bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Vize konusu, ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ediyor. Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor."

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine bizzat katkıda bulunacağına dair söz verdiğini belirterek, ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

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