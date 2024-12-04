Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, bugün sürdürülebilirlik, temiz enerji ve iklim sorumluluğuna yönelik baskının her zamankinden daha fazla olduğunu belirtti. Şen Türkiye'nin, Alman şirketleri için sadece yeni pazarlara açılan bir kapı değil, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümler oluşturmada ortaklık sunduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA ORTAKLIK TEKLİFİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde "Avrupalı ortaklar için yenilenebilir büyüme" temasıyla Türkiye'nin hızla büyüyen yenilenebilir enerji pazarına yönelik konferans düzenledi.

Konferansa, Türk ve Alman kamu yetkililerinin yanı sıra uluslararası birçok enerji şirketi katıldı.

Şen, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin her zaman güçlü olduğunu ve dünyadaki jeopolitik gelişmelerin iki ülkenin daha da yakınlaşmasına zemin hazırladığını dile getirdi.

Sadece son iki yıl içerisinde Türk ve Alman siyasilerin karşılıklı ziyaretlerinin siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlenerek devam etmesini sağladığını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Almanya Enerji ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck Berlin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu'na eş başkanlık yaptı. Karma Komisyon toplantısı ve Enerji Forumu kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen bakanlar, Türkiye'nin serbest ticaret ve iş dünyası dostu politikalara olan bağlılığını ifade ettiler. Sürdürülebilirlik, temiz enerji ve iklim sorumluluğuna yönelik baskı her zamankinden daha fazla. Bu dönüşüm sadece zorluklar değil, aynı zamanda muazzam fırsatlar da oluşturmaktadır."

"Türkiye bu dönüşümde kilit bir oyuncu olmak için stratejik bir konuma sahiptir." diyen Şen, şöyle devam etti:

"Güçlü ekonomik temeli, dinamik özel sektörü ve ilerici politikalarıyla Türkiye, yenilenebilir enerji alanında lider olma konusunda kararlı. Rüzgar ve güneş enerjisinden jeotermal ve hidroelektriğe kadar, Türkiye'nin bol doğal kaynakları ve genişleyen enerji altyapısı onu yatırım için cazip bir yer haline getiriyor. Türkiye, Alman şirketleri için sadece yeni pazarlara açılan bir kapı değil, aynı zamanda gelecek için sürdürülebilir çözümler oluşturmada bir ortaklık sunuyor"

Ahmet Başar Şen, Türkiye ile Almanya'nın uzun bir geçmişe dayanan siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara sahip olduğuna işaret ederek, yenilenebilir enerji alanındaki iş birliği potansiyelinin bu ilişkinin doğal bir uzantısı olacağını vurguladı.

Türk ve Alman ekonomilerinin, insan kaynaklarından teknolojiye kadar iş birliği potansiyelini artıran pek çok açıdan birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu anlatan Şen, "Her iki ülkenin insanları da birlikte başarılı bir şekilde çalışabileceklerini kanıtlamışlardır. Şunu da belirtmeliyim ki, Almanca konuşan milyonlarca nitelikli Türk insanı potansiyel yatırımcılar için bir hazinedir." dedi.

- TÜRKİYE'NİN YENİLEBİLİR ENERJİ ALANINDA SUNDUĞU FIRSATLAR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının 1,1 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, ülkenin 85 milyon nüfusuyla Avrupa'da en büyük üçüncü elektrik tüketicisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'da altıncı en büyük yenilebilir enerji piyasasına sahip olduğunu aktaran Kılınç, ülkenin yeşil dönüşümü desteklemek için yenilebilir enerjide lisanssız elektrik üretimi uygulamasının yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Kılınç, bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinde batarya entegrasyonu taahhüdünde bulunan firmalara herhangi bir ihale sürecine girmeden piyasada yenilenebilir enerji lisansları verildiğini belirterek, ülkedeki yüksek teknoloji yatırımlarını artırmayı amaçlayan program dahilinde yenilenebilir enerji ekosistemi yatırımlarının teşviklerle desteklendiğini ifade etti.

Almanya ve Türkiye arasında enerji alanında ortak projelerin harika sonuçlar verdiğini vurgulayan Kılınç, Alman şirketlerini Türkiye'nin yenilebilir enerji alanında sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

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