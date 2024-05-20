Türkiye'den Avrupa Birliği'ndeki en önemli ticaret ortağıyla görüşme

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolat, yarın Prag'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ile birlikte Türkiye-Çekya ETOK II. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda, geçen yıl 5,8 milyar doları bulan ticaret hacmiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki önemli ortaklarından olan Çekya ile "ETOK II. Dönem Protokolü" imzalanacak.

Protokol kapsamında, ikili ticari ilişkiler, sanayi, maliye, gümrük, çevre, orman, tarım ve enerji gibi alanlarda iki ülke arasında ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konularında ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.

Bolat ve Sikela, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Çekya Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nun açılışında da konuşma yapacak.

Bolat'ın temasları kapsamında Türk ve Çek iş insanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmesi, Dünya Türk İş Konseyi temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.