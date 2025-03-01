Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik stratejisinin 1998'den bu yana faal olduğunu belirterek, "Latin Amerika ile ticaret hacmini 1 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) mensubu Türk iş insanlarıyla El Salvador, Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya'yı kapsayan tura çıkan Büyükelçi Balkan, ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini belirtti.

Balkan, "Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik stratejisi, 1998'den bu yana aktif durumda. Bu süreçte ciddi ilerlemeler kaydettik ve ticaretimiz hızla artmaya devam ediyor. Latin Amerika ile ticaret hacmini 1 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluk sayısındaki artışa dikkati çeken Balkan, Türk Hava Yollarının (THY) Latin Amerika'da daha önce yalnızca 2-3 ülkeye uçarken bugün 8-9 destinasyona sefer düzenlediğini belirtti.

Balkan, Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerine verdiği öneme işaret ederek şunları kaydetti:

"Geçen hafta Nikaragua'daki büyükelçiliğimizin açılmasıyla Latin Amerika'daki büyükelçilik sayımız 19'a ulaştı. Latin Amerika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısı ise 18'e çıktı. Şimdi ilişkilerimizi her alanda daha da ileriye taşımak istiyoruz. Kültürel anlamda her iki taraf da son derece aktif. Siyasi düzeyde ise Sayın Cumhurbaşkanımız ve dışişleri bakanları, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi, bu süreci devam ettiriyoruz."

DEİK işbirliğiyle yapılan ziyaretlere değinen Balkan, "Siyasi istişarelerimize de devam ediyoruz. Bu görüşmeler, genel müdürler düzeyinde gerçekleşiyor ancak bu kez DEİK üyesi iş insanlarımızla El Salvador, Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya'yı kapsayan ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretlerde ticari boyutu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Türk iş insanları, Latin Amerika'da aktif şekilde faaliyet gösteriyor ve ticaret hacmini artırmaya çalışıyor." diye konuştu.

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Büyükelçi Balkan, Türkiye'nin Latin Amerika'daki etkisini artırmak için iş insanlarıyla yoğun çaba harcadıklarını dile getirerek, ziyaretlerde öğrencilerin ve medyanın ilgisiyle karşılaştıklarını, siyasiler tarafından da üst düzeyde kabul gördüklerini söyledi.

DEİK'in 4 ülkedeki son faaliyetlerine değinen Balkan, "Şimdiden firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre birçok karşılıklı anlaşma imza aşamasına geldi. Bu ziyaretlerin hem siyasi hem ekonomik anlamda son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye rüzgarını Latin Amerika'da estirmek istiyoruz." diye konuştu.

Balkan, iş insanlarının yatırımlarını kolaylaştırmak ve Türkiye'nin Latin Amerika'daki ticaret hacmini daha da artırmak için çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşviki gibi anlaşmaların hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

Büyükelçi Balkan, Türk dizilerinin Latin Amerika'daki etkisine değinerek, şunları kaydetti:

"Türk dizilerinin etkisini bu coğrafyalara gelene kadar tam olarak anlayamıyorsunuz. Karşılaştığınız kişiler ister bakan, ister sıradan vatandaş olsun, Türk olduğunuzu anladıklarında yüzlerinde kocaman bir gülümseme beliriyor. Daha en baştan Türkiye'yi tanıdıklarını düşünüyorlar ve onlarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak çok daha kolay hale geliyor. Türk dizileri sayesinde birçok kişi Türkiye'yi ziyaret etmek ve dizilerin çekildiği mekanları görmek istiyor.



Bu da adeta bir 'dizi turizmi' oluşturuyor. Türk dizileri, halklar arasında bir köprü kurarken biz de bu etkiyi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz."

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