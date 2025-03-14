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Ekonomi

Türkiye'den bölgenin altın devine çağrı: Çalışmalara hız verin

Enerji alanında işbirliği güçlendiren Türkiye ile altın zengini Gana, enerji dönüşümü alanında işbirliğinin artarak devam etmesi konusunda mutabakata vardı. Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırım teşviki ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için çalışmalara hız verilmesi çağrısında bulundu.

AA14 Mart 2025 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Türkiye'den bölgenin altın devine çağrı: Çalışmalara hız verin
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Türkiye ve Gana, enerji ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Gana'nın yeni Enerji ve Yeşil Dönüşüm Bakanı John Abdulai Jinapor'ı ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji ile sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Güngör ve Jinapor, enerji dönüşümü alanında işbirliğinin artarak devam etmesi konusunda mutabakata vardı.

Büyükelçi Güngör, yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Gana arasındaki ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınmasının önemine vurgu yaptığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınma odaklı bir ortak olarak Gana ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunun altını çizen Güngör, "Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve sahada aktif faaliyet gösteren Türk STK'lar aracılığıyla Gana'da etkili projeler gerçekleştirmeye devam ediyor." dedi.

Güngör, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırım teşviki ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için çalışmalara hız verilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Jinapor ise büyükelçi Güngör'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Gana'nın enerji sektörünü destekleme konusundaki kararlılığını takdir etti.

Enerji dönüşümü sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmak için yenilikçi teknolojiler ve politikalar üzerinde işbirliği yapmanın kritik önem taşıdığına işaret eden Jinapor, "Dağıtım sektöründeki kayıpları azaltma ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanma konusunda ortak çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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