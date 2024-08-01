Türkiye'den bölgesel UDY'lerde yüzde 12 pay hedefi

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli bileşenlerinden olan 2024-2028 dönemi UDY Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Stratejiye göre, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri, coğrafi konumu sayesinde küresel UDY akımlarına ev sahipliği yapan öncü destinasyonlardan biri olarak görülüyor. Türkiye'de bu geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay almayı hedefliyor

Stratejide bölgesel UDY akımlarına ilişkin verilen bilgilere göre, bölgenin küresel UDY'den aldığı pay 2015 yılında 67,4 milyar dolarla yüzde 3,3 iken 2016 yılı sonrası küreselde görülen daralmaya rağmen artışa geçerek 2023'te 178,3 milyar dolarla yüzde 13,4'e yükseldi.

Son 20 yıllık dönemde dünyada duyurulan yatırımların proje sayısı bakımından yaklaşık yüzde 18'i bölgeye yönelirken, Türkiye, bu 20 yıllık dönemde (2004-2023) 261 milyar dolarla bölgeden aldığı payı yüzde 9,8'e çıkararak en fazla yatırım çeken 2. ülke oldu.



Bölgeye gelen yatırım projeleri sektörel olarak incelendiğinde, gıda-tarım sektörü son 20 yılda yıllık ortalama 100 proje sayısı ile durağan bir seyir izledi.

Sanayi ve hizmet sektörlerindeki proje sayıları salgın sonrası artışa geçti ve hizmet sektöründeki proje sayısı son 3 yılda 2 katına çıktı.

Türkiye'nin sektörel performansına bakıldığında ise 2004-2013 yılları arasında proje sayısına göre yüzde 5,3 pay alan gıda-tarım alanı 2013-2023 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde 4 katı yükselişle yüzde 20'ye ulaştı. Aynı dönemde, sanayi sektöründe bu pay yaklaşık 3 katı yükselişle yüzde 14'e çıkarken, hizmet sektöründe yüzde 4,6'lık pay proje sayısı aynı kalmasına rağmen yüzde 3,8'e geriledi.

Bölgede yapılacağı duyurulan yatırımlara faaliyet türünden bakıldığında, imalat, AR-GE ve Ortak Hizmet Merkezi (OHM) projeleri salgın sonrası dönemdeki artış trendine girerken, Türkiye imalat projelerinde son 10 yıllık dönemde ilk 10 yıla kıyasla bölgesel payını 4,5 katına çıkardı ve imalat yatırımlarının yüzde 22'sini alarak bölgenin açık ara lider ülkesi oldu.

Türkiye, sıfırdan yapılan yatırımlarda 2014-2023 döneminde, ilk 10 yıllık döneme göre, bölgeden aldığı payı artırarak bölgesinin en fazla sıfırdan yatırım çeken 3 ülkeden birisi olurken, söz konusu dönemler kıyaslandığında genişleme türü yatırımlardaki payını yüzde 3,9'dan yüzde 19,7'e çıkararak bu alanda açık ara lider ülke konumuna ulaştı.

Son 20 yılda bölgede gerçekleşen birleşme ve satın alma türü yatırımların yüzde 8,3'ünü çeken Türkiye, bu alanda en fazla yatırım çeken 2. ülke olarak yer aldı.