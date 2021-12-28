Türkiye'den bor hamlesi: Güçler birleştiriliyor

Akşam 28 Aralık 2021 Salı 08:27 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 08:27

Türkiye'nin önde gelen nanoteknoloji laboratuvarı, bor mineralinin katma değerini yükseltme ve özellikle enerji depolama uygulamaları alanında Çin ile güçlerini birleştiriyor.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), son bir buçuk yıldır bor mineralini sentezliyor ve borofen üretiyor. SUNUM son zamanlarda çalışmalarını enerji uygulamalarına yöneltti.

Akşam'ın haberine göre, SUNUM Başkan Yardımcısı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Mert Umut Özkaynak, büyük bor yataklarına sahip Türkiye'nin, başta yeni nesil pil ve karbon sıfır ürün üretimi olmak üzere Çin ile işbirliği geliştirmeyi ve ortaklıklar kurmayı hedeflediğini söyledi.

Özkaynak, "Bu noktada, ürün geliştirme süreçlerinin gerçekten bir parçası olmak ve Çin endüstrisi ile ilişki içinde olmak istiyoruz" dedi.

Özkaynak ayrıca Çin'in elektrikli araç ve lityum iyon pil üretiminde pazar lideri olduğuna ve SUNUM'un enerji sistemlerinde ortaya çıkan malzeme ihtiyaçlarını karşılama potansiyeline sahip borofen üretiminde iyi olduğuna dikkat çekti.

Faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak sürdüren SUNUM, 2017 yılında Türkiye'de dört Ulusal Araştırma Altyapısından biri olarak seçildi.