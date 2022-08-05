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Ekonomi

Türkiye'den borç almışlardı! İki ülke hakkında yeni karar

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi (Türk Eximbank) aracılığıyla Kongo ve Cibuti'deki projelerin finansmanı amacıyla sağlanan söz konusu ülkelere ait vadesi geçmiş kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmalar onaylandı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 10:11 - Güncelleme:
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Konuya ilişkin milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Eximbank tarafından Kongo ve Cibuti'ye, bu ülkelerde gerçekleştirilen projelerin finansmanı amacıyla Türkiye'den ihraç edilen mal ve hizmetlere karşılık olarak 2016'da kredi sağlanmıştı.

Söz konusu krediler çerçevesinde, anılan ülkelerin 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borçları ile 31 Aralık 2021'e kadar 3 ayrı döneme ait anapara ve faiz yükümlülüklerinin G-20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin 19 Ocak 2022 ve 21 Mart 2022 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların, imza tarihlerinden geçerli olmak üzere, onaylanması kararlaştırıldı.

Anlaşmayla, 3 ayrı döneme ait tutarlar için temerrüt faizi ile geri ödeme takvimi de oluşturuldu.

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