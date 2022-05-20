ASPİLSAN Enerji'nin temeli, Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla 21 Mayıs 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre, kara, hava ve denizde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek Türkiye'nin gücüne güç katıyor.

Son dönemlerde artırdığı üretim kapasitesiyle özel sektörün ihtiyaçlarına da cevap veren fabrika, Türk Silahlı Kuvvetlerinin telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar sistem ve mayın tarama-bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar ile anti-torpido bataryalarını da geniş mühendis kadrosuyla kendisi tasarlıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020 yılı ekim ayında temeli atılan lityum iyon pil üretim tesisinin tamamlandığını ve yakın zamanda seri üretime geçeceğini söyledi.

Özsoy, lityum iyon teknolojisinin pek çok alanda kullanıldığını, Türkiye'de olmayan teknolojiyi ülkeye getirerek yeni teknoloji çağına geçiş için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Seri üretimin kısa zamanda başlayacağını ifade eden Özsoy, başta savunma sanayi olmak üzere tüm sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda enerji depolanması için çok önemli bir adım atıldığını vurguladı.

- TESİSİN YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA

Tesisin yaklaşık 1 milyar 500 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Özsoy, bu adımların milyarlarca liralık yatırımları da beraberinde getireceğini bildirdi.

Özsoy, pil üretiminde yerli ve milli olmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyadaki enerji depolama sistemlerinin artık arkasından gelen değil, bu yatırımla onların en önünde giden aktörlerden biri haline geldi. Türkiye, gelecekte bir pil ülkesi olacak. Çünkü gelecekte her şey pille çalışacak. Teknoloji pilsiz olmayacak. Uzaydan elimizdeki cep telefonuna kadar tüm platformlar için pil üretimi ülkemizde gelişecek. Avrupa'ya ihracat yapacağız, bölgenin pil üretim merkezi haline geleceğiz. Gelecekte bizi çağdaş teknolojiye ulaştıracak bir hamleyi başlattık."

Tesisin Türk savunma sanayisinin kritik ihtiyaçları için de üretim yapacağını belirten Özsoy, "Savunma sanayimizin dışa bağımlılığı, özellikle üstü kapalı ambargolarla önünün kesilmesi engellenecek. Bizim elektronik veya silah sistem tasarımcılarımız gönüllerince tasarımlarını yapacak." dedi.

Fabrikanın, başta elektrikli araçlar olmak üzere tüm sektörlerde en çok da savunma sanayisinde şarj edilebilir pil açısından Türkiye'nin dışa bağımlığını azaltacağını vurgulayan Özsoy, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine de önemli katkı sağlayacaklarını ifade etti.

- ÜRETİM MİLLİ TEKNOLOJİYLE YAPILIYOR

ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt de tesiste üretimin milli teknolojiyle yapıldığını, başka bir şirketin patent ya da lisansının kullanılmadığını söyledi.

Üretilen pilin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının ASPİLSAN Enerji'ye ait olduğunu belirten Aksüt, "Silindirik olan pilin kapasitesi 2800 miliamper, gerilimi 3,65 volttur. Tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 220 miliamper/saat, yani dakikada 60 hücre üretilmekte, bu da yıllık 21 milyon 600 bin adet hücreye tekabül etmektedir." dedi.

Pil üretim tesisinde sadece NMC (nikel, manganez ve kobalt) değil, diğer lityum iyon kimyalardaki hücrelerin de üretilebileceğini anlatan Aksüt, tesisin 25 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu kaydetti.

Aksüt, makine hattı kurulumu, devreye alınması ve saha kabul testlerinin tamamlandığını belirterek, deneme üretiminde olduklarını, haziran ayında da seri üretime geçeceklerini ifade etti.

Aksüt, fabrikanın önemine işaret ederek, "ASPİLSAN Enerji'nin ilk lityum iyon şarj edilebilir silindirik pil üretim tesisinin özel bir niteliği var. O da Avrupa'da bu kategoride seri üretime gelmiş ilk tesis olmasıdır." diye konuştu.