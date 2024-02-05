Türkiye'den Cibuti'ye Kalkınma Yolu Projesi çağrısı

Uraloğlu, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında Uraloğlu, iki ülke ilişkilerinin 400 yıllık maziye dayandığını ifade etti.

İkili görüşmelerde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ticaretimizin daha geliştirilmesi gerektiğinin üzerinde durduk. Türkiye ve Cibuti'nin son 10 yılda ilişkileri karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla daha da gelişti ve 500 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Bu hacmin daha da yukarıya gitmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cibuti'nin konumunun kıymetli olduğunu, gelecek süreçte çok hızlı gelişeceğini aktaran Uraloğlu, ülkenin, aynı zamanda Afrika'nın giriş kapılarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'den de bulunduğu konum itibarıyla 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğini bildiren Uraloğlu "Dünyada birçok ülkeyle ilişkilerimiz var. Türk Hava Yolları dünyada 130 ülkeye, 343 noktaya uçuş yapıyor. Bu aynı zamanda Cibuti için de Türkiye üzerinden dünyaya açılma için önemli bir fırsattır." diye konuştu.

- TÜRK İŞ ADAMLARINDAN 205 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



Uraloğlu, Cibuti'de 200 Türk vatandaşının yaşadığını ve ülkede belirli görevlerde yer aldıklarını söyledi.

Yeni bir gelişme olarak Cibuti'de Türkçe eğitimi verilmesi konusunda Büyükelçi Cenk Uraz'ın başlattığı bir süreç olduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu da ülkelerimizin ikili ilişkilerine pozitif yansıyacak. İstanbul alanı tesis edildi. Abdülhamit Camii ile ilgili çalışmalarımız oldu. TİKA'nın yürüttüğü projeler var. Burada bir hastane projesi var. Ziyaret vesilesiyle onu gündemimize alıyoruz. Orada da istediğimiz aşamayı katetmiş oluruz. Türk iş adamlarının 21 projede 205 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını biliyoruz. Bu bizim müteahhitlik sektörü için, Cibuti ile başlangıç için iyi bir rakam. Bunun yukarıya çekilmesi için çalışmaların birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Uraloğlu, sadece ulaşım alanında değil, tarım, enerji, balıkçılık ve hayvancılık alanlarında da birçok projenin beraber geliştirilebileceğini ifade etti.

Bürokratik işlemlerinin hızlanmasının yatırım sürecine katkı sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'nin etrafındaki 67 ülkeye baktığımızda burada 40 trilyon dolarlık gayri safi hasıla olduğunu ve 8,6 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmi olduğunu görüyorum. Potansiyelimizin ne olduğunu, bu büyüklüklerden de anlayabiliriz. Cibuti'nin dünyaya açılan kapılarından birinin, Türkiye ve İstanbul olması için elimizden geleni yapma niyetimizi sizlerle paylaşıyorum." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'de ulaştırma alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde 21 yılda 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizerek, "2053 yılına kadar da yaklaşık 30 yıllık bir dönemde de 197 milyar dolarlık daha ulaşım projelerine yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Köprüsü gibi büyük altyapı projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Türk müteahhitlerinin dünyada yapamayacağı iş yoktur, bu konuda iyi bir seviyeye geldik." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da 1'inci, dünyada 7. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarının da dünyada karşılık bulduğunu söyledi.

- "KALKINMA YOLU"NDA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI



Kızıldeniz'de yaşanan problemlere değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye uzanan demir ve kara yolu hattı düşünüyoruz. Böyle sıkıntılar olduğu zaman, oranın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyduk. Yakın zamanda bu projeyi başlatmış olacağız. Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye giden Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirirsek 25 gün gibi bir sürede yükler taşınmış olacak. Sizlerle bu noktada, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı geçişinde ve Kalkınma Yolu'nda yüklerin taşınmasında işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum ve Cibuti'nin gelecekte bu bölgede aktif olacağını düşünüyoruz. Türkiye olarak bu konuda yapmamız gerekenler için işbirliğine açığız ve Cibuti'yi destekleyeceğiz."

- DOSTLUK BARAJI İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİYOR



Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Türkiye Cibuti Dostluk Barajı'na değinerek, "Ortak tarım projelerimiz var ve barajın tuttuğu suyu kullanabileceğiz. Bu işbirliği sayesinde Türkiye, Cibuti için 10 yıllık tarımsal kalkınma planı oluşturmuştur." dedi.

Türkiye ile eğitim ve sağlık gibi alanlarda da işbirlikleri bulunduğunu anlatan Yusuf, şehir içi ulaşım altyapısının rehabilitasyonun da gündemde olduğunu söyledi. Yusuf, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden mikro barajlar yapılması için fizibilite talepleri bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tarım, turizm, çevre, balıkçılık ve standardizasyon başta olmak üzere 15 alanı içeren KEK Mutabakat Zaptı imzalandı.