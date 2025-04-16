Türkiye'den Çin-ABD savaşı için YLDA formülü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin ve ABD arasında devam eden ticaret geriliminin fırsatlar ve sorunları beraberinde getireceğini belirterek, "Biz bu süreçten hasar görmeden çıkmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmayı da istiyoruz" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bakan Bolat, Avrupa ve ABD'de Türk KOBİ'lerinin ortak kullanabileceği Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları'nı (YLDA) faaliyete aldıklarını hatırlattı.

KOBİ'LERE KOLAYLIK

Bolat, "Şikago ve New Jersey'deki iki depo ve 19 cep depo Türk ihracatçısının hem ucuz maliyetlerle hem 24 saatten kısa sürede ürünlerin ABD'ye ulaştırılmasını sağlayacak. Bu kapsamda lojistik avantajların yanısıra YLDA'ların, ABD'nin ilân ettiği ilâve gümrük vergilerinin ülkemiz üzerindeki olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi bakımından da oldukça faydalı olmasını bekliyoruz. YLDA'lar, tüm ihracatçılarımız ve özellikle KOBİ'lerimiz için büyük lojistik fırsatlar sunacak" diye konuştu.

MALİYETİ %20 AZALTIYOR

Ticari gerilim sürecinde Türkiye'nin ihracat hacminin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti: "İhracatçı firmalara ve lojistik şirketlerine önemli maliyet ve süre avantajları sağlayacak YLDA'lar ile Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtım hizmetlerinin tek noktadan sunulması, ihraç ürünlerimizin son alıcısına 24 saatin altında ulaşmasını sağlıyor. Yükün konsolide edilerek taşınması ile YLDA'ların esas amacı olan maliyetlerin asgari yüzde 20 oranında azaltılması konularında önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımlarımızı tüm ihracatçılar ABD pazarına girerken YLDA'ları kullanarak kendi kazanımları için de kullanabilir."

AVANTAJLI KONUMDAYIZ

Bakan Bolat, Türkiye'nin dış ticareti artırmayı sağlayacak politikalar izlediğinin altını çizerek, "Gerilim esnasında Türkiye'ye de yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi getirildi. Bizim açımızdan olumlu bir gelişme olarak yorumlanamaz. Fakat rekabet ettiğimiz bazı ülkelere bu ek vergiler daha yüksek oranlarda uygulandı. Bu da bizi daha avantajlı bir konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsat kapıları oluşturmak için biz de harekete geçtik" değerlendirmesinde bulundu.

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