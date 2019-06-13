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Gül yağı başta Çin olmak üzere Uzak Doğu pazarına açılıyor

Afyonkarahisar ve Burdur'un dağ köylerinde ekolojik tarımla üretilen güllerden elde edilen gül yağı, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu pazarına açılıyor.

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Başmakçı Gülcülük Kooperatifi (BAŞKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalgalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin Başmakçı, Dazkırı, Dinar ilçeleri ile Burdur'un bazı dağ köylerindeki 800 gül çiçeği üreticisine hizmet verdiğini söyledi.

Dalgalı, BAŞKOOP'un kurulduğu 1992'den bu yana üreticilerin ürününü değerli hale getirerek pazarlamayı amaçladığını vurguladı.

Hizmet verdikleri bölgede gül hasadının devam ettiğini belirten Dalgalı, şöyle konuştu: "Üyelerimiz, arazilerinden topladıkları, gül çiçeklerini kendi araçlarıyla veya kooperatifimize ait araçlarla tesisimize getirir. Alımını yaptığımız çiçekler başta gül yağı olmak üzere, gül suyu ve gül kurusu şeklinde işlenir. Önceliğimiz gül yağı olduğu için aynı gün alımını yaptığımız ürünler, tesisteki bakır kazanlarda kaynatılarak damıtılır. Daha sonra gül yağı ile gül suyunun ayrıştırması yapılır. Eğer, gül bakır kazanlarda kaynatılmazsa yağın kalitesi düşer."

- "HİÇBİR KALINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dalgalı, gül çiçeklerini damıtarak ekolojik ve konvansiyonel olmak üzere iki çeşit gül yağı ürettiklerini söyledi.

Ekolojik gül yağının ilaç, konvansiyonel gül yağının ise kozmetik sanayisinin hammaddesi olduğuna dikkati çeken Dalgalı, şu bilgileri verdi: "Tesisimizin yılda 800 ton gül işleme kapasitesi var. Fakat bölgemizin gül üretimi 200 ton civarında. Bir kilogram gül yağı elde etmek için 3 buçuk ton gül çiçeğini kaynatıp damıtıyoruz. Kooperatifimiz doğal ve organik gül yağı üretimi yapıyor. Ekolojik gül ile konvansiyonel gül arasında sadece, sertifikalı tarım ilacı kullanılmış olması farkı var. Bizim gül yağlarımızda kesinlikle hiçbir kalıntı söz konusu değildir. Konvansiyonel gül yağının kilogramı 9 ila 12 bin avro arasında iken, ekolojik gül yağının fiyatı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor."

- "YAKINDA ÇİN'E İHRACAT PLANLIYORUZ"

İhracat pazarlarının genellikle Almanya ve Fransa olduğuna değinen Dalgalı, ancak 2 yıldır bu ülkelerdeki ilaç ve kozmetik firmalarının ekonomik problemlerinden dolayı dünyadaki ucuz ve kalitesiz gül yağlarına yöneldiğini anlattı.

Dalgalı, Avrupa ülkelerine kısmen gül yağı ihracatının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Son yıllarda dünyanın pek çok yerinde gül üretimi arttı. Almanya ve Fransa'daki ilaç ve kozmetik firmaları ekonomik kriz yaşadığı için, ihracatta yönümüzü Uzak Doğu ülkelerine çevirdik. Son yıllarda Çin, Japonya ve Hindistan'daki ilaç ve kozmetik firmaları kaliteli hammadde peşinde. Şu anda Çin'deki bazı firmalarla ciddi temas halindeyiz. Elimizde 100 kilogramın üzerinde gül yağı var. İnşallah yakında Çin'e ihracat yapmayı planlıyoruz."

BAŞKOOP, yılda yaklaşık 150 ile 200 bin ton arasında gül işliyor.

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