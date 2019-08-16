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Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Türkiye'den Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını, Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatının ise 1 milyon 897 bin 950 dolar olduğunu bildirdi.

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Bahar, yaptığı açıklamada, batı Akdeniz'de önemli bir yere sahip olan Isparta'nın, temmuzda ihracatını yüzde 14 artırdığını, geçen yılın aynı döneminde 30 milyon 480 bin dolar ihracat gerçekleştiren ilin 2019'da bu rakamı 34 milyon 786 bin dolara yükselttiğini ifade etti.
 
Isparta'dan yedi aylık dönemde en fazla ihracatın maden, yaş meyve sebze ve kimya sektörlerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Bahar, Isparta'dan 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiğini aktardı.
 
En fazla ihracatın yüzde 14,5 artışla ve 28 milyon 872 bin dolarla Çin'e yapıldığına işaret eden Bahar, şunları kaydetti:
 
"Isparta'dan Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artmasında, BAİB'in Çin'e kiraz ihracatının önünü açan çalışmaları önemli rol oynadı. Geçen yıl Çin'e kiraz ihraç edebilmek için ürünün soğuk hava depolarında günlerde beklemesi gerekiyordu. Bu durum ürün kalitesini olumsuz etkiliyor ve ihracatın önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Avustralya'dan fumigasyon uygulamasıyla Çin'e kiraz ihraç edildiğini devletimizin ilgili birimlerine aktaran BAİB, aynı uygulamanın Türk ihracatçılar için de geçerli olmasını talep etti. Devletimiz ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda bu talep üzerinde anlaşıldı. Böylece Çin'e kiraz ihraç edebilmek için ürünün günlerce soğuk hava deposunda beklemesi yerine fumigasyon uygulaması başladı. Ülkemizden Çin'e 3,3 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirildi. Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatı ise 1 milyon 897 bin 950 dolar oldu."

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