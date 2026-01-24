Türkiye'den Çin'e karşı Mısır hamlesi

Son dönemde Türk tekstil sektörünün Mısır başta olmak üzere bazı ülkelere "taşındığı" yönündeki haberler kamuoyunda tartışma oluştururken, sektör temsilcileri bu tabloya net bir çerçeve çiziyor: Ortada bir kaçış değil, küresel rekabete karşı alınmış stratejik bir pozisyon var.

Özellikle Çin'in dünya tekstil pazarındaki agresif yayılımı karşısında Türk firmalarının Mısır hamlesi, sektör tarafından bir savunma hattı olarak görülüyor. Konuyla ilgili konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Mısır'a yönelik yatırımların yanlış okunduğunu vurgulayarak, bu adımın üretimin Türkiye'den kopması anlamına gelmediğini söyledi.

Büyük hacimli ve "basic" ürün üreten firmalar, küresel markaların talepleri doğrultusunda bu üretimleri Mısır'a yönlendirirken, merkezlerini, tasarım gücünü ve katma değerli üretimi Türkiye'de tuttuğunu vurgulayan Gültepe, "Merkezler Türkiye'de kalıyor. Bu yatırımlar Çin'in pazarı ele geçirmesinin önüne geçiyor" dedi. Gültepe, ayrıca Mısır'ın serbest ticaret anlaşmalarının da Avrupa ve ABD pazarlarında sektöre önemli avantaj sunduğunu kaydetti.

İHRACATA DESTEK VERİYOR

Gültepe, STA avantajlarını değerlendirirken, Türkiye'deki tedarik zincirini de canlı tuttuğunu vurgulayarak, "Mısır'da üretim yapan firmalar, kumaştan fermuara, aksesuardan ipliğe kadar birçok ürünü Türkiye'den temin ediyor. Bu da Türkiye'de tasarım, inovasyon ve Ar-Ge'yi destekliyor" dedi.

GİDİŞ STRATEJİK TERCİH

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de benzer bir noktaya dikkat çekti. Türkiye'deki mevcut kapasitelerin yerine, ilave kapasitelerin yurtdışına yönelmesini desteklediklerini belirten Öksüz, "Türkiye tekstilde bölgesel bir güç. Bu gücü başka ülkelere kaptırmamak için Mısır veya Suriye gibi pazarlara gitmek zorunda kalabiliyoruz" dedi. Öksüz, aksi halde Çin'in bu boşluğu hızla doldurduğunu belirtti. Türk firmalarının bu pazarlarda üretim yapmasının, Türkiye'nin tamamen oyunun dışına itilmesini engellediğine dikkat çeken Öksüz, "Bu sayede Türkiye'de üretilen kumaş ve yarı mamuller ihraç ediliyor. Türkiye'de kalan üreticiler için de bir uyarı niteliğinde. Artık otomasyon, verimlilik ve teknoloji yatırımları kaçınılmaz" değerlendirmesinde bulundu. Mısır'a yönelimin ihracatta bir düşüşe yol açmadığını vurgulayan Öksüz, sektörün performansını rakamlarla ortaya koydu. Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü 2025 yılını 11,4 milyar dolarlık ihracatla kapatırken, hazır giyimle birlikte toplam ihracat 26 milyar dolara ulaştı. İki sektör birlikte 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vererek Türkiye ekonomisine güçlü katkı sağladı.

İSTANBUL TEKSTİLİN KALBİ OLMAYI SÜRDÜRECEK

İHKİB Başkan Adayı Dr. Timur Bozdemir, tekstilin Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirterek, sektörün kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. Artan maliyetler, finansman sorunları ve küresel daralmanın ihracatçıyı zorladığını belirten Bozdemir, çözümün üretimi terk etmek olmadığını vurguladı. "İstanbul ve Türkiye tekstilin merkezidir. Bu gücü koruyarak yolumuza devam edeceğiz" diyen Bozdemir, Eximbank kredileri ve kamu desteklerinin sahaya daha hızlı yansıması gerektiğini söyledi. İstanbul'daki tekstil bölgelerinin moda, tasarım ve ticaret merkezlerine dönüştürülmesini savunan Bozdemir, fuarcılık anlayışının da sipariş odaklı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

MISIR İHRACATTA HIZLA YÜKSELİYOR

Öte yandan, Türk tekstil sektörünün ihracat pazarlarında Mısır'ın yükselişi dikkat çekiyor. İtalya, ABD ve Almanya en büyük pazarlar olmaya devam ederken, Mısır'a ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2023'te 344 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 461 milyon dolara, 2025'te ise 567 milyon dolara çıktı.