Türkiye'den çinko hamlesi! Külçe külçe üretilecek

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:38

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te tamamlanan tesisin 3 bin tonluk çelik imalat ve montaj işlerinin KARÇEL tarafından yapıldığı belirtildi.

Tesisin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğrudan ve dolaylı yolla 3 bine yakın kişinin istihdam edileceği tesis sayesinde ülkemizde, yarım milyar dolara yakın cari açık tasarrufu sağlanacaktır. KARÇEL ailesi olarak projede, milli olanaklarla ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz. KARDEMİR markasıyla neredeyse 85. yılına yaklaşan, çelik üretim ve fabrika inşa serüvenimize her geçen gün yeni projeler ekleyen şirketimiz, gelecek yıllara çok daha güçlü şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir."