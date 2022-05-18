Altını kalın harflerle çizdi: Türkiye sizin suyunuzu kesmiyor

Büyükelçi Güney, Diyala Valisi Musenna Temimi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Irak'ın her yerine ve her unsuruna kardeş elimizi uzatıyoruz." diyen Güney, "Necef ve Kerbela ile başlayan vilayet ziyaretlerimizi Diyala'ya kadar getirdik. Diyala halkı DEAŞ teröründen mağdur olmuş bir halk." ifadesini kullandı.

- TÜRK ŞİRKETLERİ DİYALA'YI DA AYAĞA KALDIRABİLİR

Türk şirketlerinin Diyala'daki kalkınma projelerini desteklemek istediğini kaydeden Güney, Irak'ın tüm vilayetlerinde olduğu gibi Türk şirketlerinin Diyala'yı da ayağa kaldırabileceğini söyledi.

Diyala'nın Kerkük gibi mezhepsel ve etnik olarak çeşitli unsurlardan oluştuğunu dile getiren Ali Rıza Güney, bunun bir sıkıntıya değil, bir zenginliğe ve çeşitliliğe yol açmasını temenni etti.

Büyükelçi Güney, "Diyala'nın zenginliği mezhepsel ve etnik çeşitliliğidir." diye konuştu.

- "SUYU KESMİYORUZ VE NEHİRLERİN AKIŞINI DEĞİŞTİRMİYORUZ"

Bölgedeki küresel ısınmanın neden olduğu su sıkıntısına da değinen Güney, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 2030'da bugün bulduğumuz suyu bir daha bulamayacağız. Belki 2050'de de 2030'daki suyu bulamayacağız. Bu, çok ciddi bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin nehirlerden gelen suyu tutması ve Irak'a vermemesi zaten mümkün değil. Tarımsal anlamda Türkiye'nin suya ihtiyacı vardır ama kullandıktan sonra kalanını Fırat ve Dicle'den salar. Suyu kesmiyoruz, nehirlerin yönünü değiştirmiyoruz ve doğal akışına bırakıyoruz. Baraj inşa ediyoruz evet ama bunun suyun akışının düzenlenmesinde çok faydası var. Irak'ın kuraklık yaşadığı zaman o suyu bırakıyoruz ve taşkınlık olduğu zaman da o suyu durduruyoruz. Su konusunda iş birliğine devam edeceğiz. Sulama kanalları, barajları ve atık su yönetimi gibi altyapının teşkili için iş adamlarımız bizimle. Sayın Vali yeşil ışık yaksın, bu projelere hemen başlayalım."

Güney, Diyala Üniversitesi'ni de ziyaret ederek, burada bir Türkçe Bölümü açılması ve akademik iş birliği için çalışmalara başlanabileceğini söyledi.

Büyükelçi Güney ayrıca Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile beraber Diyala'daki Türkmenlerle de bir araya geldi.