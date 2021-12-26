İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2021 Pazar / 22 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den dengeleri değiştirecek başarı! Dünya sıralaması değişiyor
Ekonomi

Türkiye'den dengeleri değiştirecek başarı! Dünya sıralaması değişiyor

Türkiye beyaz eşya sektöründe geçtiğimiz seneye oranla büyüme gösterdi. Geçen yıl 4,5 milyar ABD doları değerinde ihracat yapan Türkiye beyaz eşya sektörü, bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir artışla 6 milyar ABD doları seviyesinde kapatmayı hedefliyor.

Star.com.tr26 Aralık 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:45
ABONE OL

Türkiye Züccaciye Derneği Başkanı Mesut Öksüz'ün Türkiye'deki beyaz eşya sektörü hakkında yaptığı ihracat sözleri İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Geçen yıl 4,5 milyar ABD doları değerinde ihracat yapan Türkiye beyaz eşya sektörü, bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir artışla 6 milyar ABD doları seviyesinde kapatmayı hedefliyor.

Mesut Öksüz'ün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, yıl boyunca bir aylık ihracat yaklaşık 500 milyon doları buldu.

Türkiye geçen yıl dünyanın en büyük beyaz eşya ihracatçıları arasında onuncu sırada yer almıştı. Pazarın yüzde 1,98'ini elinde bulunduran Türkiye, altıncı en büyük ihracatçı konumuna gelmeyi planlıyor.

Türkiye, yıllık ihracatı 6,5 milyar ABD doları olan İngiltere'yi geçmeyi başarırsa, iki yıl içinde onuncu sıradan yükselerek beşinci büyük olacak.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.