Türkiye'den dengeleri değiştirecek başarı! Dünya sıralaması değişiyor

Star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 13:45

Türkiye Züccaciye Derneği Başkanı Mesut Öksüz'ün Türkiye'deki beyaz eşya sektörü hakkında yaptığı ihracat sözleri İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Geçen yıl 4,5 milyar ABD doları değerinde ihracat yapan Türkiye beyaz eşya sektörü, bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir artışla 6 milyar ABD doları seviyesinde kapatmayı hedefliyor.

Mesut Öksüz'ün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, yıl boyunca bir aylık ihracat yaklaşık 500 milyon doları buldu.

Türkiye geçen yıl dünyanın en büyük beyaz eşya ihracatçıları arasında onuncu sırada yer almıştı. Pazarın yüzde 1,98'ini elinde bulunduran Türkiye, altıncı en büyük ihracatçı konumuna gelmeyi planlıyor.

Türkiye, yıllık ihracatı 6,5 milyar ABD doları olan İngiltere'yi geçmeyi başarırsa, iki yıl içinde onuncu sıradan yükselerek beşinci büyük olacak.