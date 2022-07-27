Türkiye'den dev atılım! 1 milyon insana çare olacak

Afganistan'ın güneyinde Hilmend vilayetinde bulunan Kajeki Barajı üzerinde şirket tarafından 2018'de inşasına başlanan ikinci hidroelektrik santrali tamamlandı.

- BARAJ KAPASİTESİ ARTIRILDI

Bugüne kadar 33 megavat kapasiteli tek hidroelektrik santrali ile üretim yapan barajın kapasitesi, 77 İnşaat'ın yatırımı ile artırıldı.

İlk olarak 2016'da başlanan inşaat projesi ile 1970'lerde inşa edilen 2 türbinlik ilk hidroelektrik santraline 18,5 megavat kapasiteli bir türbin daha inşa edilerek santralin kapasitesi 51,5'e yükseltildi.

Şirket 2018'de başladığı projeyle 3 türbinlik ikinci hidroelektrik santralinin inşasına start verdi. Toplamda 100 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip ikinci hidroelektrik santrali ise bugün hizmet vermeye başladı.

Şirket Kajeki Barajı'nın işletmesini de 20 yıl boyunca üstlenecek. Şirket yetkililerine göre, kapasite artırımıyla birlikte 1 milyon insana elektrik ulaştırılacak.

Buna göre, 1 milyon insanın yanı sıra 3 bin küçük-orta ölçekli iş yeri ile 200 büyük ölçekli iş yerine de elektrik ulaştırılacak.

- SU SEVİYESİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Şirket, barajın kurulu gücünün artırılmasına paralel olarak bu miktarda üretim yapılması için daha fazla su depolamayı öngören inşaat projesinin ikinci aşamasına başlayacak.

Buna göre barajın seviyesi 12 metre daha artırılacak. Böylelikle daha fazla su depolanacak ve tam kapasite seviyesinde elektrik üretilecek. Projeye istimlak çalışmalarının sona ermesinin ardından başlanması planlanıyor.

- AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Kajeki Barajı'ndaki tesiste açılış töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, 77 İnşaat Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ve Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törene Taliban geçici hükümetinin mensupları da yoğun katılım gösterdi. Taliban geçici yönetiminin Başbakan Yardımcı Vekilleri Molla Abdul Gani Birader, Abdusselam Hanefi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzai ile Ekonomi, Enerji, Bayındırlık Bakan vekilleri ve Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi Breşna'nın Genel Müdürü hazır bulundu.

Büyükelçi Erginay, törende yaptığı konuşmada, söz konusu yatırımın iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Enerjinin bir ülkenin her açıdan gelişmesinin itici gücü olduğunu kaydeden Erginay, "Kajeki Barajı'nın insan refahını artırması ve ekonomik kalkınmayı desteklemesinin yanında tarımsal üretime de katkı sunması hedeflenmektedir. Barajın hayata geçmesi ile sulama imkanları artacak, alternatif tarım imkanları yaratılacak, tarımsal verimlilik artış gösterecek ve bölge halkının tarımsal gelirinin artması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Erginay, Türk inşaat firmalarının Afganistan'da önemli projelerin altına imzasını attığını belirterek, ekonomik ve siyasi olmak üzere her alanda iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Söz konusu projenin yabancı yatırımcıları çekmek için bir vesile olabileceğinin altını çizen Erginay, şöyle konuştu:

"Bu yatırımı iki ülke arasındaki derin, tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin bir neticesi olarak da görmek gerekmektedir. Kajeki Barajı, ülkemiz ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerimiz açısından önemli bir yatırım olmakla birlikte ilişkilerimiz bunun ötesinde çok çeşitli ve derindir."

77 İnşaat Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ise Afganistan'daki yatırımlarını artıracaklarını kaydetti.

Herat vilayetinde ülkenin ilk rüzgar enerji santralini kurmak istediklerini kaydeden Ciliv, "Bizim niyetimiz Afgan halkına ve geleceğine faydalı olmak, onların yaşam standartlarını yükseltecek fabrikalar, atölyeler, okullar ve hastaneler için gerekli olan enerjiyi en ucuz ve en kaliteli olarak temin etmektir. Böylece Afganistan dışına olan göç azalacak, Afgan halkının kendi ülkelerinde refah içerisinde yaşamalarını kendi hedefimiz olarak belirledik." dedi.

Aynı zamanda Afgan-Türk İşadamları Derneği Başkanı olan Ciliv, ülkede yatırım yapmaya müsait bir atmosferin olduğunu sözlerine ekledi.

- TALİBAN'DAN DÜNYAYA YATIRIM ÇAĞRISI

Törende konuşan Taliban geçici hükümetinin mensupları ise Afganistan'da artık güvenliğin sağlandığını belirterek, dünyanın her yerinden iş adamlarının güven içerisinde buraya yatırım yapabileceğini aktardı.

Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcı Vekili Molla Abdul Gani Birader konuşmasında, son 20 yılda çatışmalar nedeniyle Afganistan altyapısının gelişemediğini ifade etti.

Birader, şöyle konuştu:

"Bugün buradaki hidroelektrik santralinin bir Türk şirketi tarafından yapılarak hizmete sunulması Afganistan halkı için çok önemlidir. İnşallah en yakın zamanda başka böyle büyük projelerin yapılmasına ve açılmasına da şahitlik edeceğiz. Şu an bazı ekonomi sorunlarımız var ancak o da yakında bitecektir."

Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdusselam Hanefi de söz konusu proje ile Hilmand, Uruzgan ve Kandahar gibi çevre vilayetlerin elektriğe kavuşacağını aktardı.

Hanefi, bölgenin ekonomik olarak da gelişeceğini kaydederek, "İç ve dış yatırımcılara sesleniyorum. Afganistan'da birçok alanda yatırım yapabilirsiniz. Böylece hem siz kazanırsınız hem de ülkemiz kalkınır. Daha önce ülkemizde savaşa yatırım yapanlar şimdi de gelsinler eğitim, enerji, özel sektör ve maden alanlarında yatırım yapsınlar. Güvenliklerini sağlamak bizim görevimizdir." dedi.

- KAJEKİ BARAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Afganistan, elektriği büyük oranda komşu ülkelerden satın alıyor. Ancak güney vilayetlerinde elektrik neredeyse yok denecek kadar az. İnsanlar çoğunlukla, evlerine kurdukları güneş enerjisi panelleri ile elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Bu nedenle özellikle güney vilayetlerinde enerjiye yönelik yatırımlar bu bölgelerin kalkınması için çok önemli bir yer tutuyor.