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Ekonomi

Türkiye'den dev doğal gaz hamlesi! Rus kaynakları resmen duyurdu

Avrupa'ya gaz akışını sağlamak için Rusya'nın Türkiye'de kurmayı planladığı doğal gaz merkezi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus kaynakları Türkiye'nin doğal gaz merkezi için yeni hamlesine yönelik açıklamada bulundu. İşte Türkiye'nin doğal gaz merkezi için dikkat çeken hamlesi...

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
Türkiye'den dev doğal gaz hamlesi! Rus kaynakları resmen duyurdu
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Rus gazının Avrupa'ya doğal gaz akışının sağlanması için Rusya'nın Türkiye'de kurmayı planladığı gaz merkezinde kritik bir gelişme yaşandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DEN DEV DOĞAL GAZ HAMLESİ!

Gaz merkezinin kurulması için yakın bir zamanı işaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya'ya gelecek." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye'de oluşturulacak gaz merkeziyle Rus gazının Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını önermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise bu öneri olumlu karşılanmıştı. Projenin gerçekleşmesi için hem Rus hem de Türk tarafı çalışmalarını sürdürürken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

NOVAK: ST. PETERSBURG'A GELMEYİ PLANLIYOR

Rus televizyonuna konuşan Novak, projenin yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek, "Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır" şeklinde konuştu.

Novak geçtiğimiz günlerde proje üzerinde bu yıl anlaşmaya varılabileceğini söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin projeyle ilgili, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onlarda" ifadelerini kullanmıştı.

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