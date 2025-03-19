Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü. Bakan Bayraktar, Barış ve Güvenlik Yılı kapsamında düzenlenen toplantıya da katılarak ev sahibi ülke ile hem Türkmenistan karasında hem de Hazar Denizi'nde petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortaklıklar kurmak istediklerini açıkladı.

BAKAN BAYRAKTAR, ENERJİ PERSPEKTİFİNİ ANLATTI

Bakan Bayraktar, Aşkabat'ta Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji perspektifini katılımcılarla paylaştı. Bayraktar, 2025 yılının Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı" olarak ilan edildiğini ifade ederek enerji sektöründe iş birliklerinin arttırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Zorlukları aşabilmenin tek yolunun karşılıklı güven temelinde uzun vadeli ortaklıklar kurmak olduğuna değinen Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisini iki temel zorluk üzerine şekillendirdiğini bildirdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI

Bayraktar, bunlardan birinin enerji güvenliği olduğunu kaydederek Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda 3 kat arttığına önümüzdeki 20 yıl boyunca da her yıl yaklaşık yüzde 5 artacağına işaret etti. İkinci temel zorluğun enerji bağımsızlığı olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfe kadar doğal gazın tamamını ithal ettiğini, petrolde de bugün ihtiyacın yüzde 90'ının ithalat ile sağlandığını vurguladı.

"İLK KEZ, SINIR KOMŞUMUZ OLMAYAN BİR ÜLKEDEN BORU HATTI YOLUYLA DOĞAL GAZ TEDARİK EDİYORUZ"

Bayraktar, zorlukları aşmak için kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerini anlatarak bu çerçevede bölgesel iş birliklerinin öne çıktığına değindi. 1 Mart itibarıyla tarihi bir adım attıklarını ve Türkmenistan'dan doğal gaz ithalatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Bayraktar, "Böylece ilk kez, sınır komşumuz olmayan bir ülkeden boru hattı yoluyla doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu adım sadece doğal gaz arzımızın çeşitlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda Türkmenistan doğal gazının batıya, Avrupa'ya ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

YENİ ORTAKLIKLAR

Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz aktarılabileceğini umduklarını söyleyerek, "Aynı zamanda, bu bağlantıyı daha anlamlı hale getirecek upstream sektöründe de büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkmenistan ile Türkmenistan ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda da ortaklık kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE ELEKTRİK SAĞLAYARAK BU ÜLKEDE NORMAL YAŞAMIN YENİDEN İNŞASINA KATKIDA BULUNUYORUZ"

Türkiye'nin komşularıyla elektrik enterkonneksiyon ve elektrik ticaretini de arttırmayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, "Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantılarımızı güçlendirirken Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle de elektrik ticaretini artıracak projeler geliştiriyoruz. Suriye'ye elektrik sağlayarak bu ülkede normal yaşamın yeniden inşasına katkıda bulunuyoruz. Trans Hazar Elektrik Hattı'nın inşasıyla, gelecekte Türkmenistan elektriği de tüketici pazarlarına ulaştırılabilecektir" ifadelerini kullandı.

ENERJİ PROJELERİ

Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile de görüşen Bakan Bayraktar, iki ülkenin ortak geliştirdiği enerji projelerinde gelinen son durumu ele aldı.