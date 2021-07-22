Türkiye'den dev uranyum keşfi

22 Temmuz 2021 Perşembe 08:54 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 08:54

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle maden kaynaklarını da gün yüzüne çıkarıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları ortaya çıkarıldı. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel ham maddeler Türkiye'nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.

URANYUM KAYNAĞI ÜÇE KATLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı 22 bin tonluk kaynak ile Nevşehir'de bulunuyor. 2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Onu Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

4 MİLYAR TON LİNYİT

Enerjinin yerli kaynaklardan karşılanması için yeri doldurulamaz bir öneme sahip yerli kömür keşifleriyse enerjiye hayat veriyor. MTA son yıllarda 4 milyar ton linyit keşfetti. Evlerde, enerji santrallerinde ve sanayide kullanılan yerli linyit ile ithal kömür ihtiyacı azalıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 2.52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı olarak plastik, kağıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2.4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi.