Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da kurulan Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'ni, gelecek dönemde entegre kimya sanayisi yatırımlarının adresi yapacaklarını, kimya ürünlerinde cari açığı kapatacak projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" olarak belirlenmesini değerlendirdi.

Türk sanayisini geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Kacır, 29,3 milyon metrekare büyüklüğünde Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildiğini anımsattı.

Kacır, 10 binlerce insana istihdam sağlayacak bu değerli adımın şehre, bölgeye ve Türk sanayisine hayırlı olmasını diledi.

Kimya sektöründeki ihracatı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselttiklerine, son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sundukları teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtıklarına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Şimdi daha büyük hedefler zamanı. Ceyhan'da kurduğumuz endüstri bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayisi yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz. Stratejik alanlarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz."