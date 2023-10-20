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Ekonomi

Türkiye'den dikkat çeken karar! Geleceğin petrolü kullanılarak üretilecek

Türkiye'nin yeni dönemde hedefi geleceğin petrolü olarak bilinen hidrojeni kullanarak motorlu araç üretmek. Bu sayede zamandan ve yakıttan tasarruf edilmesi öngörülüyor. Hidrojen motorlu araçların kullanılmasıyla ilgili yol haritasının hazırlanacağı ifade edildi.

20 Ekim 2023 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Türkiye'den dikkat çeken karar! Geleceğin petrolü kullanılarak üretilecek
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Yerli elektrikli araç Togg'u üreten Türkiye, yeni dönemde hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleri ile hidrojen temelli motorlara yönelik yatırımlarını artıracak. Yerli olarak üretilmesi planlanan hidrojen motorları sayesinde bir çok farklı alanda tasarruf sağlanacak.

Türkiye, yeni yüzyılında son teknolojiyi de aktif olarak kullanmayı ve kullanılan teknolojilerin üreticisi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda planlanan yerli elektrikli otomobil Togg, Türkiye'nin yüzüncü yılında alıcıları ile buluştu. Türkiye, yeni dönemde hidrojen teknolojili motor, yakıt hücresi ve hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütecek. Yerli olarak üretilmesi planlanan hidrojen motorları sayesinde birçok farklı alanda tasarruf sağlanacak.

YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

Enerji depolama ve hidrojen teknolojilerinde Türkiye'nin mevcut yerli üretim kabiliyetine dair envanter ve saha çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından Türkiye'nin hidrojen motoru ve yakıt hücreleri konusunda yol haritası belirlenecek. Yol haritası planlamalarının ise 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Yapılması planlanan hidrojen motoru ve yakıt hücreleri yapısı itibarıyla elektrikli araçlara göre zamandan tasarruf sağlıyor. Üretilecek araçların bir bölümüne yerleştirilebilen harici şarjı bitmiş piller şarj haznesine takılıp şarj olurken istasyondan yeni ve hidrojen dolu piller aracın içerisine yerleştiriliyor. 5 dakikalık bir süre içerisinde yapılabilen işlemlerle araç yeniden sürüşe hazır hale geliyor. Kapsül değişimi ya da dolumu ile zaman kazanılırken hidrojenli araçların menzilinin de 1000 km'nin üstünde olması bekleniyor.

PETROL MALİYETİ %40 AZALACAK

Fosil kaynaklardan elde edilen hidrojen ulaşım, ısı ve elektrik üretimi gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Türkiye hidrojen yakıtları ile hem sıfır emisyon hedefleri ile yeşil hidrojen üretimi yapacak hem de elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçları ile dış kaynaklardan ithal edilen petrol maliyetlerini yüzde 40'ın üzerinde azaltacak.

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