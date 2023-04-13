CANLI 11 yıl sonra bir ilk! Türkiye'den dikkat çeken Mısır açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın 11 yıl sonra toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz.

- Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.

- Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız.