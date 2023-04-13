İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,344
  • EURO
    21,4126
  • ALTIN
    1268.88
  • BIST100
    5135.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • #CANLI 11 yıl sonra bir ilk! Türkiye'den dikkat çeken Mısır açıklaması
Ekonomi

#CANLI 11 yıl sonra bir ilk! Türkiye'den dikkat çeken Mısır açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz.' dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın 11 yıl sonra toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

- Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz.

- Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.

- Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.