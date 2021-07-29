Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek keşif! Yeni müjde an meselesi

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:25

Sakarya Gaz Sahası'ndaki Fatih gemisinde TRT Haber özel röportaj konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları cevapladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Dün önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yaklaşık 1 yıldır burada hummalı bir çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 320 milyar metreküplük gaz ilk keşfimizdi. Ekim ayında yine 85 milyar metreküplük keşfimizi duyurduk. Sakarya Gaz Sahası'nda 405 milyar metreküplük keşfimizle birlikte toplamda bu bölgede 540 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık.

"DÜNKÜ ATEŞLEMEMİZ TESTİN SON AŞAMASIYDI"

Sadece sondajı yapmakla kuyuyu açmakla iş bitmiyor. Kuyunun üretime hazırlanması gerekiyor. Test ve analizler yapılması gerekiyor bunun da son aşaması gaz yakmadır. Bu da bir hafta on gündür devam ediyor. Dünkü ateşlememiz testin son aşamasıydı.

Artık elimizde sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. Kıyıda bir terminalimiz var. İşleme tesisleri bir de arada boru hatlarımız olacak. Filyos'a olan uzaklığımız 160-170 kilometre civarında. Üretim öncesi hemen hemen tüm çalışmaları teyit eden bir test aşamasıydı bu ve başarıyla geçtik bu aşamayı.

Biz ilk günden beri inanıyorduk. Maalesef bazı çevreler buna inanmak istemedi. İlk keşiften sonra kuyunun içiresinde tüpleri doldurmuştuk. O görüntüleri de aslında kamuoyu ile paylaşmıştık. Yine inananlar ve inanmayanlar oldu. Bu işin gereği, inansınlar diye yapmadık. Mutluluğumuzu da vatandaşımızla paylaşmış olduk.

"2023'TE KARADENİZ GAZİ İLE BULUŞTURACAĞIZ VATANDAŞIMIZI"

Biz ilk gün de açıklamıştık 2023 yılında gazı vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah 2023'te tüm vatandaşlarımız ocaklarını açtığında artık Karadeniz gazı ile fiilen buluşmuş olacaklar. İş planımız da bu çerçevede ilerliyor.

"BULUNAN DOĞAL GAZ SON DERECE KALİTELİ"

Karadeniz'in altındaki gaz, ben milyonlarca yıldır burada sıkışıp kaldım artık beni buradan çıkarın diyor. Son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz. Bizim sistemimize uygun bir gaz. Bu gaz benim veya sizin gazınız değil 84 milyonun burada payı var. En kısa sürede inşallah kullanıma başlanmış olacak.

"YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK MÜHENDİSLER EKİBE DAHİL OLDU"

İlk sondaj gemimiz Fatih'i aldığımızda yine kendi personelimiz vardı fakat bazı hizmetleri yabancı kuruluşlardan alıyorduk. Bugün tersine döndü 3 yerli insan kaynağımız var 1 yabancı insan kaynağımız var. Biz onların tecrübelerinden de istifade ediyoruz. Yurt dışında uzun yıllardır çalışan kendi insanımız vardı. Şu an ekibin içerisinde de onlar var. Çok daha iyi şartları ellerinin tersiyle iterek bu ekibe dahil oldular.

"MALİYETLERDE CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLIYORUZ"

İlk günden beri maliyetleri sürekli izliyoruz. İyileştiriyoruz, maliyetlerde ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bu gemileri kiralamış olsaydık oradaki maliyetleri biliyoruz. Ama biz kendi insan kaynağımız ve kendi varlıklarımızla sismik ve sondaj gemilerimiz gerekse yerli sanayiden temin etmiş olduğumuz malzemelerle yatırım giderlerinin, işletme giderlerinin sonucunda oluşacak maliyetin ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacağını söyleyebilirim.

"BİZE YETECEK KADAR GAZI KEŞFETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Birincil enerji kaynakları bakımından baktığımızda bunların yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Doğal gazın yaklaşık yüzde 98'ini ithal ediyoruz. Petrolde yine baktığımızda yüzde 8'ini kendi kaynaklarımızdan üretebiliyoruz yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Doğal gaz ve petrole yıllık 50 milyar dolar ödeme yapmamız söz konusu. Burada toplamda 540 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz var. Teorik olarak baktığımızda 10 yıl bize yetecek kadar gazı burada keşfetmiş bulunuyoruz. Buradaki miktarın önümüzdeki yıllarda çalışmalarla artacağını öngörüyoruz.

Bunun iki ya da üç katı neden olmasın diyoruz. Bu sahayı öğrenmiş olduk bir yerde. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak. Hedefimiz dışa bağımlılığı sıfırlamak fakat bu bir anda olabilecek bir şey değil. Orta ve uzun vadede ben buna inanıyorum. Karadeniz'deki keşifle ilgili konuşuyoruz fakat Türkiye Petrolleri karada petrol başta olmak üzere üretim artışı ve keşifler yaptı.

Petrol ve doğal gazı yurt dışından dövizle ithal ediyoruz. Fiyatları bizim kontrol etme şansımız yok. Petrol ve doğal gazda fiyatlar iki kat arttı. İçeride sizin kontrolünüzde olan bir faaliyet söz konusu ise ve TL cinsinden bir maliyetleme yapabiliyorsanız dışarıdaki maliyet artışından daha az etkilenmiş olacağız.

Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. Bu saha dünyadaki diğer sahalara benzemiyor. Daha zorlu bir saha.

"BU KEŞİF SADECE TÜRKİYE'NİN ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞİL DİĞER ÜLKELER AÇISINDAN DA ÖNEMLİDİR"

Burası Hazar Denizi'ne benzer bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Daha önceki çalışmalarla yeni çalışmalar arasında jeoloji değerlendirmede farklı bir yöntem sonucu buraya ulaşmış oldu. Yeni modele göre bütün Karadeniz'i yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Sismik çalışmaları şimdi yeni parametrelere göre yeniden simüle edeceğiz. Romanya da 4-5 sene önce keşif yapmıştı. Komşumuz Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu keşif sadece Türkiye'nin arz güvenliği açısından değil diğer ülkeler açısından da önemlidir.

Keşfettiğimiz gazı öncelikle kendi iç ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Enerji arz güvenliği tüm ülkeler için olmazsa olmazdır. Kendi kaynaklarınızdan üretemiyorsanız dışarıdan tedarik anlaşmalarıyla bu açığınızı gidermeniz gerekiyor. Altyapınız önemli burada. Türkiye genelinde doğudan batıya hangi gazı istiyorsanız isteyin fiziki alt yapıya kavuşturmuş oluyoruz.

"YAPTIRIM VE TEHDİTLERE TAVİZ VERMEDİK"

Türkiye coğrafyasıyla kritik stratejik bir lokasyonda. Coğrafya kaderimizdir tanımlamasının en güzel örneklerinden biri Türkiye diyebiliriz. Komşu ülkelere baktığımızda istikrarsızlıkların, iç savaşların sıkça yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Son yıllarda özellikle yerelleşmeye önem verdik. Bu denizdeki çalışmalar için gerekli olan araç gereçlerin sismik ve sondaj gemileri bu politakanın bir sonucu. Akdeniz'deki faaliyetlerimizde tehditlerle karşı karşıya kaldık. Yaptırım ve tehditlere taviz vermedik. Taviz vermeden o çalışmaları yaptık. Planladığımız şekilde de devam edecek. Türkiye'nin bir anlamda dışa bağımlılığını isteyen içeride ve dışarıda merkezler var. Çalışmalardan rahatsızlık duymaları, gizli ya da açık şekilde ifade etmelerini ben buna bağlıyorum.

"DOĞAL GAZ İHTİYACINA GÖRE KONTRATLARDAKİ MİKTARI AYARLAYACAĞIZ"

Bizim elimizde yaklaşık 50-55 milyar metreküplük doğal gaz kontratları var. Bu kontratların bazıları 2000 yılı öncesi yapılmış kontratlar. Boru hattını yapabilmek için uzun dönemli satış kontratı yapmanız lazım. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bazı sözleşmeler sona erecek. Uzun dönemde ülkenin ihtiyaç duyacağı doğal gazı hesap ediyoruz. Kontratımızdaki miktarı buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Karadeniz'deki bu keşif daha önce kurgulanan projeksiyonu lehimize revize etmemize neden oldu. Dışarıya olan bağımlılığımız bu anlamda azalmış olacak.

FİLOYA DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ

3 yılda filomuza 3 tane son teknoloji ile yapılmış sondaj gemilerini dahil ettik. Dördüncüsü olur mu, bunu da değerlendiriyoruz. Dördüncüsü de olabilir. 2023'te bu gazı karaya götürebilmemiz için bir iş planı yaptık. Bu gemilerin sondajı açma süresi, tamamlama işlemleri, üretime hazırlama işlemleri iş takvimi ile ilerliyor. Buraya Yavuz gemisini de intikal ettireceğiz. Üç gemi burada daha hızlı şekilde çalışmış olacak. Dördüncü gemiyi satın alma veya kiralama şeklinde temin edeceğiz. Buradaki iş planımız 7-8 yıl sürecek. Bu gemiler dünyanın her yerinde çalışabilir.

Bulamazsınız dediler bulduk, şimdi çıkaramazsınız diyorlar, nasıl bulduysak öyle çıkartacağız. En büyük kanıtı da Kanuni gemisinin artasında yanan doğal gaz.