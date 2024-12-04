Türkiye'den dost ve kardeş ülkeyle ortaklığı güçlendirme kararı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 11'nci Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize ulaşma noktasında atabileceğimiz adımları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesi sürecini, firmalarımızın sürdürdüğü müteahhitlik projelerini ve gelecekteki olası iş birliği alanlarını ele aldık. Bugün Aşkabat'ta düzenlediğimiz ve çok sayıda ihracatçı şirketimizin de yer aldığı fuarda da vurguladığımız üzere Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.