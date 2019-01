Türkiye dünyaya 1,2 milyar avro ihracat yaptı

1967 yılında Daimler ortaklığı ile kurulan ve ülkemizdeki en büyük otobüs ve kamyon fabrikalarından biri olan Mercedes-Benz Türk A.Ş. yaptığı yatırımların sayesinde 2018 yılını rekorlar ile kapattı. Türkiye’ye 1,2 milyar avro yatırım yapan marka, 2018 yılında ülke içerisinde 4 bin 493 adet kamyon ve 263 adet otobüs satışı gerçekleştirerek, kamyon ve otobüs pazarında liderliğini korudu.

6 bin 800’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan Mercedes-Benz Türk, Premium segmentte de 14 bin 445 otomobil satışı ile lider konumda yer aldı.

Üretimi hız kesmedi

Üretimini her geçen yıl artıran Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs fabrikası, 2018 yılında 3 bin 708 adet otobüs üretti. Üretilen otobüslerin yüzde 95’ini Avrupa’ya ihraç eden şirket, üretimine bağladığı 1968 yılından bu yana 88 bin 573 adet otobüs üretti. İlk ihracatını 1970 yılında yapan şirket bugüne kadar 53 bin 614 adet otobüs ihraç etti.

Aksaray’da yer alan kamyon fabrikası ile en büyük üretim adedine sahip olan marka, 2018 yılında 17 bin 182 adet kamyon üreterek en büyük üretimlerinden birini gerçekleştirdi. Ürettiği kamyonların yüzde 98’ini ihraç eden marka, 12 bin 815 adetlik ihracat ile tarihinin en büyük ihracatını yapmış oldu.

1,2 milyar avro ihracat gelirine ek, Türkiye’nin toplam hizmet ihracatına 80 milyon dolarlık katkı

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği her iki ürün grubu özelinde 2018 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihracat geliri 1,2 milyar avroyu aştı. Günümüzde Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i ve her 10 kamyondan 9’u Mercedes-Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Şirket, ürünlerinin ihracatı ile Türkiye’nin ekonomisine sağladığı 1,2 milyar avroyu aşan katkıya ek olarak “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetler ile Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık katkı sağladı.

Mercedes-Benz Türk, bu başarısı vesilesiyle 2018 yılı sonunda TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından belirlenen Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı arasında yer aldı. Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında 5. yılını kutlayan ve Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye bilişim teknolojileri hizmeti sunan “Küresel IT Çözümleri Merkezi”nin de bu ödüle katkısı büyük oldu.

8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray’da yeni Ar-Ge Merkezi

Mercedes-Benz Türk; fabrikalarında ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatına ek olarak Hoşdere ve Aksaray’daki Ar-Ge Merkezleri’nde ve 2018’de 5. yaşını kutlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları ile yurt dışına mühendislik ve hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.

2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırımla Türkiye’deki ikinci Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete alan şirket, Daimler’in global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon yol testi onayı veren ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma unvanını taşıyor. Bu merkez Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan Ar-Ge merkezleriyle birlikte küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden biri kabul ediliyor. Şirketin 2005 yılında faaliyet aldığı ilk Ar-Ge Merkezi ise Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde bulunuyor ve otobüs ile kamyon ürün grupları özelinde çalışmalara imza atıyor.