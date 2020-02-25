İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1465
  • EURO
    6,6622
  • ALTIN
    326.148
  • BIST100
    115272
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den dünyaya Koronavirüs tulumu: Siparişleri yetiştiremiyorlar
Ekonomi

Türkiye'den dünyaya Koronavirüs tulumu: Siparişleri yetiştiremiyorlar

Tokat'ta giysi üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.

IHA25 Şubat 2020 Salı15:33 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:37

Çin’in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Tokat’ın Turhal ilçesinde; kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Günlük bin kapasite ile tulum üretimine başlayan firma 1 milyona yaklaşan siparişe yetişmekte zorlanıyor. Vardiya sayısını artıran fabrikada gece gündüz durmadan korona virüsüne karlı koruyucu tulum üretimi devam ediyor.

1 MİLYON ADET TULUM SİPARİŞİ

Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin’den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi. Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz” dedi.

ÇİN’DEN TALEP VAR

Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye’de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin’den talep var. Çin’de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de üretilen Hyundai i20 yenilendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.