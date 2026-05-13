Türkiye'den dünyaya ulaşım dersi: Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da zirveye uçtu!

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla kıyasla ilk çeyrekte yüzde 12,4 artışla Avrupa'daki en hızlı büyüyen havalimanı kategorisinde zirveye çıktı. 2026 yılının ilk çeyreğinde de istikrarlı yükselişini sürdüren Sabiha Gökçen, özellikle büyük ölçekli havalimanları kategorisinde en hızlı büyüyen merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yılın ilk iki ayında kaydedilen çift haneli büyüme oranlarının ardından Sabiha Gökçen mart ayında da bu ivmeyi sürdürdü.

Jeopolitik zorluklara rağmen havacılık sektörünün direnç gösterdiği bu dönemde, Sabiha Gökçen sahip olduğu "Şehrin Havalimanı" vizyonuyla, Avrupa'nın en önemli bağlantı merkezleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

AB dışı pazarda en yüksek yolcu trafiği artışında Kuzey Makedonya, Moldova, Bosna Hersek ve Özbekistan'la birlikte öne çıkan Türkiye, İstanbul'daki havacılık merkezleriyle Avrupa'nın en büyük havalimanları 'Majors' kategorisinde Mart 2025 verilerine kıyasla yolcu trafiğinde en dinamik büyüme kaydeden başlıca havalimanları arasında yer aldı.

Avrupa havalimanları genelinde 'Majors' grubu içerisinde İstanbul'daki havacılık merkezlerini Avrupa'nın diğer önemli merkezleri Londra LHR (yüzde +46,9), Barselona BCN (yüzde +5,4) ve Madrid MAD (yüzde +4,2) oranında trafik artışlarıyla takip etti.

2026 güncel verilerine göre (ACI Europe) ISG yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın en yüksek büyüme oranını kaydeden limanları arasında yer alıyor. Özellikle tek bir terminal çatısı altında böylesine yoğun bir trafiği yönetebilme kabiliyeti, ölçek ekonomisi ve kapasite optimizasyonu açısından küresel havacılık literatüründe referans gösterilecek bir başarı örneği teşkil ediyor.

48,4 milyon yolcuyla rekor seviyede tamamlanan 2025 yılının ardından, 2026 yılına da güçlü bir giriş yapan ISG; genişleyen uluslararası destinasyon ağı, ikinci pistin tam kapasiteyle operasyona dahil olması ve stratejik dijitalleşme yatırımlarıyla fark ortaya koyuyor. "Point-to-Point" (Noktadan Noktaya) taşımacılık modeline odaklanan "Şehir Havalimanı" kimliği, kısa terminal içi yürüme mesafeleri ve hızlı operasyonel süreçleriyle yolcu deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, sanayi ve teknoloji koridorunun kalbinde bulunan stratejik konumuyla ve üç kıtayı birbirine bağlayan güçlü bir transfer merkezi kimliğiyle Türkiye'nin global turizm ve ticaret hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor.