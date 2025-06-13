İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4408
  • EURO
    45,5714
  • ALTIN
    4348.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den enerji ve maden hamlesi: Cari açığı azaltacak
Ekonomi

Türkiye'den enerji ve maden hamlesi: Cari açığı azaltacak

Türkiye'den enerji maden alanlarında dikkat çeken bir adım geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu alanlarda yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, 'Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak' dedi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Türkiye'den enerji ve maden hamlesi: Cari açığı azaltacak
ABONE OL

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek."

"CARİ AÇIĞI AZALTACAK"

Maden alanında yatırımcıların karşılaştığı belirsizliklerin en aza indirileceğini ifade eden Bayraktar, "Ruhsat ve izin süreçlerinde öngörülebilirlik sağlanacak, kamusal denetim ve çevresel sorumluluk güçlendirilecek ve kamu gelirlerinde azalma olmadan sektör desteklenecek. Enerji ve madenlerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve cari açığı azaltacak bu düzenlemenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.