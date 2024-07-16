Türkiye'den dev enerji yatırımı anlaşması! Bir ülkeyle somut aşamaya gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e konuştu.

Enerji yatırımı konusunda açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin beklentileri ve istekleri karşı tarafla uyumlu olduğu zaman yakında anlaşmayı duyarsınız. Özellikle bir ülkeyle (somut aşamaya) geldik. Yatırım olursa Avrupa'ya gaz tedariğini katlayabiliriz." dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerjide Çin'in önemli bir güç haline geldiğini anımsatarak, "Çinli şirketleri de bekliyoruz. Onlarla da görüşmelerimiz var. Rüzgar için var, güneş için var. Bize en uygun şartlarda elektriği getirecek, yerlileşme ile belli seviyeyi tutturan projeler gelirse bunlara biz sıcak bakıp bunları hükümetler arası anlaşma yoluyla hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nükleer konusunda Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavata ulaşma hedefine değinen Bakan Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu'dan sonra Sinop'u yapma konusunda istekli olduğunu belirtti.

Rosatom'un Sinop'la ilgili hazırlık süreci tamamlanana kadar Akkuyu'yu bitirip, buradan Sinop'a geçmek istediğini anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde lisanslama çalışmaları Sinop'ta bitecek. O ekip Akkuyu'dan yukarı gidecek. Dolayısıyla onların bu işe doğal istekli olmasının en temel noktası bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, yeni santrallerde Türkiye'nin teknoloji transferi ve yerlileştirme gibi hedeflerinin yanı sıra özel sektörle ya da kamu şirketleriyle ortak bir model de geliştirebileceğine işaret etti. Bayraktar Akkuyu'da inşaat planlarının büyük oranda hedefe uygun ilerlediğini söyledi.

Alparslan Bayraktar, Trakya'daki üçüncü nükleer projesi için de "Çin'le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana'da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya'da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var." dedi.