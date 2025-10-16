İSTANBUL 19°C / 14°C
  Türkiye'den Etiyopya ve Libya adımı! Mutabakat zaptı imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den Etiyopya ve Libya adımı! Mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.

16 Ekim 2025 Perşembe 19:45
Türkiye'den Etiyopya ve Libya adımı! Mutabakat zaptı imzalandı
ABONE OL

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı imza törenleri gerçekleştirildi.

Türkiye ile Etiyopya arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik anlaşma, Bolat ve Etiyopya Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Kassahun Gofe Balami tarafından imzalandı.

Etiyopya ile imzalanan mutabakat metni kapsamında, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı fayda temelinde artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve iş insanları arasında daha güçlü işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.

Bolat ardından Libya Ulaştırma Bakanı Mohammed Salem Elshahubi ve Libya Ticaret Bakanı Mohammed A M Haweg ile mutabakat zaptı imzaladı.

Libya ile imzalanan mutabakat zaptı ise ticaret hacminin artırılması, gümrük ve lojistik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

