İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türkiye'den Filistin ekonomisine destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin ekonomisine yardım edecek gümrük muafiyetini duyurdu.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Türkiye'den Filistin ekonomisine destek
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayında yapmış oldukları görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bolat, "Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Alınan karar neticesinde Filistin ekonomisinin göreceği olumlu etkiyi dile getiren Bolat, "Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

  • Filistin
  • Ticaret Bakanı
  • Gümrük Muafiyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.