Türkiye'den Filistin'e ticaret desteği! Kotalar genişletildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Filistin'e sağlanan ihracat ve tarım kotalarında iyileştirmeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 10:23
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Filistin arasında 2005'ten bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenlemek üzere imzalanan "Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Kararlar"ın Resmi Gazete'nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlandığı anımsatıldı.

Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin gözetilerek, Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlarla, STA kapsamındaki ticarette bu ülke tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir. 2,5 yıl önce sadece 1000 ton olan kotalar bu şekilde Filistin lehine 7 bin tona ulaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolünün, "Revize Bölgesel Konvansiyona" atıfta bulunacak şekilde güncellendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

