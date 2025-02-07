Türkiye'den Fransa'ya Schengen vizesi mesajı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Dumont ile Baran'ın oda binasındaki görüşmesinde, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi değerlendirildi.

Baran, görüşmede Türkiye ve Ankara ekonomisine ilişkin bilgi verdi.

Fransa'nın Türkiye'nin ithalatında ve ihracatında 6'ncı sırada yer aldığına dikkati çeken Baran, 2024 yılı sonu itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 22,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ticaret hacmi hedefine ulaşıldığını vurgulayan Baran, "Pandemi öncesinde ticaret hacmimiz için 20 milyar dolar hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Ancak bu rakam da iki ülke potansiyelini yansıtmaktan uzak. Özellikle Ankara'nın Fransa ile ticaretini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentteki 13 organize sanayi bölgesinde yer alan 15 binden fazla firmanın iç ve dış pazara yönelik üretim yaptığını vurgulayan Baran, Ankara'nın savunma ve havacılık sanayisi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunun altını çizdi.

Baran, Fransız sermayeli yaklaşık 1700 şirketin Türkiye'de doğrudan veya ortaklık yoluyla faaliyet yürüttüğünü ve bu şirketlerin yatırım toplamının 8,5 milyar dolara yaklaştığını aktararak, Türk şirketlerin de aynı şekilde Fransa'da yatırım yaptığına dikkati çekti.

- SCHENGEN VİZESİ MESAJI

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda Fransa'nın desteğini görmek istediklerini belirten Baran, AB'nin Schengen vizesi konusundaki uygulamalarının fuar, B2B görüşme ve ticaret amacıyla yurt dışına giden iş insanlarını zor durumda bıraktığını anlattı. Görüşmede Yeşil Mutabakat süreci ve dünya ekonomisindeki gelişmeler de masaya yatırıldı.

Büyükelçi Dumont da iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını, ticaret hacminin daha da artırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeşil Mutabakat Anlaşması ile geleceğin sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Dumont, Fransa'nın AB ile Türkiye'nin yakınlaşmasını destekleyen ülkelerden biri olduğunu kaydetti.