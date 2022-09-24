Türkiye'den geçiyor! Doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 25,5 milyar metreküp

Azerbaycan, ana gaz boru hatlarından doğal gaz taşımacılığını Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 12,8 artırarak 25,5 milyar metreküpe çıkardı. Azerbaycan söz konusu doğal gaz ihracatını büyük bir kısmını Türkiye üzerinden geçen BTC aracılığıyla gerçekleştirdi. Öte yandan bu boru hattından sadece doğal gaz değil aynı zamanda petrolün de yüzde 79'u yani 19,2 milyon tonu Akdeniz limanlarından Avrupa'ya ulaştırıldı.

13,4 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ

Azerbaycan, Güney Kafkasya Boru Hattı ile (Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı olarak da bilinir) doğal gazın yüzde 52,7'sini taşıdı. Miktar olarak ise yılın ilk sekiz ayında bu boru hattı ile 13,4 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapıldı. Ayrıca, raporlama döneminde Azerbaycan'ın ana petrol boru hatlarından 24,5 milyon ton petrol ihraç edildi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı petrolün yüzde 79'unu miktar olarak ise 19,2 milyon tonunu Avrupa'ya ulaştırdı. Ayrıca Ocak-Ağustos aylarında BTC ile 3,1 milyon ton transit petrol taşındı.

PETROL VE DOĞAL GAZ DA TÜRKİYE DETAYI

Güney Kafkasya Boru Hattı, Azerbaycan'ın Şah Deniz gazını Gürcistan ve Türkiye'ye taşımak için inşa edildi. Boru hattı Bakü yakınlarında Sangachal terminalinde başlıyor. BTC ham petrol boru hattı güzergahını Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye kadar takip etmekte ve burada Türk gaz dağıtım sistemine bağlanmaktadır. 2006 yılının sonlarından bu yana, boru hattı Şah Deniz 1. Aşama'dan Azerbaycan, Gürcistan'a ve Temmuz 2007'den itibaren Türkiye'ye gaz taşıyor.

BTC boru hattı, Azerbaycan petrolünü Hazar Denizi'nden Türkiye'nin Ceyhan limanına, ardından Akdeniz üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyor. BTC petrol boru hattı 13 Temmuz 2006'da Türkiye'de resmen hizmete açıldı. Boru hattının uzunluğu 443 km'si Azerbaycan'dan, 249 km'si Gürcistan'dan ve 1076 km'si Türkiye'den olmak üzere toplam 1.768 km'dir. Kapasitenin yılda 50 milyon ton petrol veya günde 1 milyon varil olması bekleniyor. BTC, Azeri-Çırak-Güneşli sahasında üretilen hafif petrolü taşıyor.