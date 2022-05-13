Türkiye'den geçti, Avrupa'da dengeleri alt üst etti! Doğal gaz krizine tek alternatif

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ocak-Nisan 2022 döneminde Avrupa'ya 3,5 milyar metreküp gaz ihraç ettiğini duyurdu.

Rapor edilen dönemde Azerbaycan toplam 7,6 milyar metreküp gaz ihraç etti. Bunların yüzde 46'sı Avrupa'ya, yüzde 38'i Türkiye'ye ve yüzde 16'sı Gürcistan'a ihraç edildi. Bakan, gaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 arttığını kaydetti.

Ocak-Nisan aylarında ülkede toplam 15,7 milyar metreküp gaz üretildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Shahbazov, rapor döneminde Azerbaycan'da 11,1 milyon ton petrol üretildiğini ve 9 milyon ton petrol ihraç edildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN GEÇEN TRANS ADRİYATİK DOĞALGAZ BORU HATTININ ÖNEMİ

Hatırlamak gerekirse, 31 Aralık 2020'de TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. Avrupa Komisyonu'nun Güney Gaz Koridoru girişimi, Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu inşa etmeyi amaçlıyor. Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan güzergah, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve TAP'tan oluşuyor.

Geçen yıl TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp doğalgaz taşıdı. Azerbaycan, 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arzı hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Azerbaycan hükümetinin 2026 yılına kadar ülkede petrol ve gaz üretimi için öngördüğü tahmine göre, 2023'te yaklaşık 48 milyar metreküp, 2024'te 49 milyar metreküp ve 2025'te yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz üretilecek.

Star Gazetesi